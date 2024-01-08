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За кулисами войны: что происходило в начале мастштабного вторжения

Олег Постернак
8 января 2024, 06:05
Вместо того, чтобы просить о спасении, Зеленский требовал ответа на вопрос, который Украина ставила десятилетиями.
За кулисами войны: что происходило в начале мастштабного вторжения
Владимир Зеленский / фото: ОП

За кулисами войны... Американский журналист Шустер написал книгу о Зеленском, отрывки из которой опубликованы изданием "The Telegraph".

Шустер пишет, президент и его команда позволили журналисту проводить на Банковой много времени в течение первого года полномасштабного вторжения.

Журналист сообщает, что если с начала войны Зеленский считался украинским героем, то впоследствии фан-страницы, посвященные Залужному, имели сотни тысяч подписчиков, заголовки газет называли его Железным генералом, люди печатали его изображения на футболках, а некоторые чиновники в офисе президента подозревали генерала в жажде власти.

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"Самыми тяжелыми для Зеленского были ночи. Его кровать была достаточно широкой, чтобы можно было крутиться и переворачиваться.

Есть было немного. Сладости раздавали на встречах, а на общей кухне были мясные консервы с черствым хлебом. Один министр рассказывал мне, что выживал несколько дней на шоколаде.

В книге также говорится, что на экстренном саммите европейских лидеров, к которым присоединился Зеленский, он был "бледен и уставший, с ранней щетиной бороды военных времен", и "не очень верил в то, что союзники его спасут, и это сказывалось". "Возможно, вы видите меня живым в последний раз", - сказал европейцам Зеленский.

Вместо того, чтобы просить о спасении, он требовал ответа на вопрос, который Украина задавала десятилетиями: будет ли ей когда-нибудь разрешено присоединиться к Европейскому Союзу? Его выступление, которое длилось всего около пяти минут, оказало большее влияние, чем месяцы, если не годы дебатов о российской угрозе, пишет Шустер.

Кто такой Олег Постернак

Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) — политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на должность глава городов, кандидатов в депутаты областных и районных советов.
Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.
Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.

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Владимир Зеленский
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