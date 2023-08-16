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За красивыми разговорами нам готовят ловушку

Тарас Загородний
16 августа 2023, 19:10
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Германия смогла стать членом НАТО только после смерти Сталина в 1955 году, когда СССР готов был договариваться с Западом.
НАТО, Йенс Столтенберг
НАТО / коллаж Главред, фото УНИАН

Чего так все удивились заявлениям чиновника НАТО относительно "членства в НАТО в обмен на территории"? Эту тему начали качать полгода назад Кисинджер и Фукуяма, рассказывая сказки, что это возможно. В качестве "примера" продвигали пример Германии, которая якобы вошла в НАТО "разделенной". Это откровенная ложь, искажение фактов и исторического контекста.

1. Германию разделили по итогам Второй мировой войны, поскольку решили, что две мировые войны, которые развязала эта страна что-то много. Украина является объектом агрессии, а не виновником.

2. Германия смогла стать членом НАТО только после смерти Сталина в 1955 году, когда СССР готов был договариваться с Западом. Сейчас такого нет.

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3. Вступление Германии в НАТО СССР обменял на нейтралитет Австрии, что резко ослабляло НАТО априори из-за невозможности переброски войск из Северной Европы в Южную из-за нейтралитета в том числе Швейцарии.

4. Гарантом безопасности Германии является контингет войск США, который до сих пор там.

Почему я считаю это разводкой? Потому что это невозможно реализовать на практике, если бы нам кто не рассказывал.

Если сугубо теоретически предположить такой вариант, то Украина будет вынуждена отказаться от своих территорий на уровне международных документов. Не знаю политиков в нашей стране, которые бы это продвигали.

Если даже, сугубо теоретически, этого удастся избежать, мы не избежим деморкации границы уже на нашей территории. А для этого переговоры надо вести с....Россией. Которая никогда этого не позволит. "Вступление в НАТО" на этом закончится.

То есть за красивыми разговорами нам готовят ловушку.

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Источник

война в Украине НАТО Тарас Загородний
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