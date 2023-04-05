'Юридический захват Бахмута': поставили флаг - и в земельку

Ни один российский пропагандист не признает, что Сталинград был захвачен. Хоть юридически, хоть геометрически, хоть фотографически.

Пригожин похвастался "взятием" Бахмута / скриншот

"Юридическое взятие" - вот выдумал... Пригожин это о фотке с аквафрешем вблизи административного центра Бахмута. Он еще бы "взятие по понятиям" анонсировал... По решению сходняка.

Каждый зэк, а Пригожин — зек бывалый, твердо знает, что любые юридические последствия происходят лишь после всей процедуры, с апелляциями и кассациями включительно. Без них его заявление юридически ничтожно.

видео дня

Так что вагнеровцы - с вещами на выход: обмотались флагами, сфоткались и в землю.

С другой стороны, российские пропагандисты сравнивают Бахмут со Сталинградом. Во время Второй Мировой немцы захватили административный центр города. Даже к Волге вышли на трех участках. Но на этом основании ни один российский пропагандист не признает, что Сталинград был захвачен. Хоть юридически, хоть геометрически, хоть фотографически.

А Бахмут что - совсем другое? Ну-ну...

И в очередной раз замечу: если наше военное командование видит резоны и ресурсы удерживать Бахмут — най так и будет. Если будет решение по организованному уходу для подготовки стратегического наступления - и этот вариант вполне устраивает.

Источник