Юридический цунами дня: в стане военных преступников прибыло

В настолько глубоком юридическом дне Россия ещё никогда не была.

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Международный уголовный суд выписал ордер на арест экс-министра обороны России Сергея Шойгу и пока ещё главы Генерального штаба Валерия Герасимова по обвинениям в ударах по гражданским объектам и мирным гражданам в Украине.

Список военных преступников, разыскиваемых МУС, расширяется.

Кроме того ЕСПЧ признал Россию виновной по иску Украины о нарушениях Европейской конвенции по правам человека во временно оккупированном Крыму

видео дня

В частности Россию обвиняли в систематических преследованиях украинцев за их политическую позицию или проукраинскую деятельность на территории временно оккупированного Крыма с момента его захвата в 2014 году, или в российской федерации.

В настолько глубоком юридическом дне Россия ещё никогда не была. Даже во времена СССР, когда творились не менее чудовищные преступления советской властью, а Запад был более решительный, настолько весомых заключений и обвинений не выдвигалось.

Яркий пример того, в какую бездну погружается Россия при путине и погружение это продолжается.

Это - юридическое цунами дня! В стане военных преступников прибыло!

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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