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Является ли арест Суркова признаком скорого "дворцового переворота" в России

Виктор Шлинчак

Журналист, глава правления Института мировой политики, руководитель информационного агентства Главком

12 апреля 2022, 13:52

Каждый из окружения Путина – цель для международного трибунала.

Домашний арест Суркова мог адресоваться Медведеву
В окружении Путина вычищают всех, кто может представлять потенциальную угрозу

В российских пабликах начали обсуждать домашний арест Владислава Суркова, а также перемещение в СИЗО "Лефортово" Сергея Беседы – руководителя пятой службы Федеральной службы безопасности.

Владислав Сурков – знаковая личность, один из бывших главных идеологов Кремля, который отвечал на протяжении многих лет за "украинское направление". Говорят о растрате около 5 миллиардов долларов, которые Россия пускала на подрывную деятельность и на продвижение "русского мира" в Украине. Непосредственным контактером Суркова был Виктор Медведчук, а также еще ряд украинских политиков – в частности, Тарас Козак.

Сурков, правда, уже почти два года как не помощник президента. В свое время его уход считался победой "ястребов" вроде главы Совбеза Патрушева, который подталкивал Путина к войне.

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Но это совершенно не значит, что Сурков в этой истории – белый ангел. Просто он ориентировался на более либеральное крыло окружения Путина (если так можно сформулировать, хоть мы знаем, где заканчивается российский либерализм), а именно на команду Дмитрия Медведева.

Уверен, вы читали недавний опус последнего, который четко показал кремлевскому фюреру свою преданность и оправдывал войну с Украиной, где определил цель России – построить открытую Евразию "от Лиссабона до Владивостока".

Есть подозрение, что этот текст появился не просто так, а как "сдача крови" своему начальству. Типичный "прогиб" перед "ястребами войны", чтобы опровергнуть хоть какие-то подозрения в отношении себя. Потому что там не все так просто – именно Медведева или членов его команды называли в качестве потенциальных претендентов на "царский трон" в случае "дворцового переворота". В конце концов, эти слухи могли быть и обычной спецоперацией, чтобы оставить в ближайшем кругу исключительно "стервятников". Поэтому домашний арест Суркова мог быть в первую очередь адресован именно Медведеву.

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А что нам до их интриг? Скорее всего, несмотря на очевидное недовольство среднего кремлевского звена действиями начальства, вокруг Путина все еще сохраняется и даже сплачивается его ближайшее окружение. Они понимают, что каждый из них – цель для международного трибунала. Поэтому сбиваются вместе, параллельно вычищая всех, кто может представлять потенциальную угрозу.

До раскола в этом окружении пока далеко. Но мы верим…

Сейчас действительно многое зависит от того, что произойдет на полях боя в период до 9 мая.

И мы верим в нашу армию.

Виктор Шлинчак, журналист, председатель правления Института мировой политики, руководитель информационного агентства Главком

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