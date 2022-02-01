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Если США введут санкции наперед, российская экономика долго не протянет

Владимир Огрызко

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины

1 февраля 2022, 09:09

Исходя из того, что сейчас происходит, в случае введения санкций пойдет целенаправленная работа по тому, чтобы эти санкции имели системный характер.

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В США могут ввести часть санкций, не дожидаясь вторжения РФ в Украину / Reuters

Председатель комитета Сената США по иностранным вопросам, демократ Роберт Менендес и республиканец Джеймс Риш заявили о том, что в США сенаторы близки к завершению переговоров относительно законопроекта о санкциях против России в случае ее вторжения в Украину. Причем, как отмечают политики, некоторые из этих санкций могут быть введены заранее, в качестве ответа на те действия, которые Россия уже совершила против Украины.

И это логично, потому что Россия совершила акт международного преступления - вооруженной агрессии против суверенного государства. Согласно резолюции ООН №3314 от 1964 года, под которой стоит подпись представителей Советского Союза, ответственность за который взяла на себя Россия, то она четко подпадает под почти все определения агрессора.

А за агрессию надо платить. То, что произошло в 2014 году, с точки зрения международной реакции до конца не оплачено. И эта инициатива американских сенаторов является абсолютно справедливой, потому что, например, санкции за оккупацию Крыма - на смех курам, потому что кто вернет 14 тысяч украинских жизней?!

Поэтому инициатива очень своевременная и, дай бог, чтобы она реализовалась. Так что теперь главное, чтобы Сенат и Конгресс США их одобрил. Вопрос лишь в том, наберет ли эта инициатива необходимое большинство, тогда она должна быть рассмотрена президентом и в случае одобрения стать законом, обязательным к исполнению.

Уже тех санкций, которые сейчас объявлены, хватит на то, чтобы экономика России очень серьезно пострадала. Исходя из того, что сейчас происходит, в случае введения санкций пойдет целенаправленная работа по тому, чтобы эти санкции имели системный характер.

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В дополнение к тому, что мы слышали, могут быть персональные санкции против окружения Путина, потому что Байден говорит о санкциях против самого Путина, о санкциях в энергетической сфере, в сфере финансового обеспечения, банковской деятельности, непоставки специфического оборудования, без которого российская экономика долго работать не сможет и тому подобное.

Читайте такжеЕсли мы не в НАТО, то мы защищаем себя сами, санкции "после" нам не нужны - ЗеленскийТо есть здесь есть огромное количество предложений, не говоря уже о санкциях, характер которых в Кремле считают оскорбительными, санкции против Северного потока-2 и против его сертификации - то есть перечень огромен.

Владимир Огрызко, руководитель Центра исследования России, дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, специально для Главреда

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санкции против России Джо Байден Северный поток-2 новости Украины и мира
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