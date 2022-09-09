Как Соловьев и Скабеева ускоряют смерть Путина

Соловьев ускоряет смерть Путина, считает Денисенко / Фото kremlin.ru

Вы не поверите, но русские резко нарастили массив публикаций о своих победах на фронте. По сравнению со вторником-средой примерно на 50%. А по сравнению с прошлой неделей в 6 (!) раз.

С чем это связано? Можно предположить, что это нацелено на рядового россиянина. Но это не совсем так. Рядовой россиянин кроме ТВ активно читает телеграмм каналы и не может не замечать проблем на Харьковщине (в конце концов, даже программа Вести дала сюжет о подготовке к обороне Купянска и нужно быть идиотом, чтобы не понять: что-то идет не так).

Причина этого аномального всплеска победобесия - аналитический отчет о ситуации в медиа, который кладут Путину на стол. Там точно есть пункт о военных нарративах, и этот пункт выглядит очень оптимистично. Собственно, вот ради этого пункта и делается весь этот виртуальный маразм.

Видео дня

Мне бы очень хотелось, чтобы этот отрыв от реальности продолжался несколько следующих месяцев (надеюсь, Кремль будет бояться говорить правду людям).

Если все это будет продолжаться и в дальнейшем, это точно подорвет один из важнейших столпов нынешней России - безграничную веру во власть. И причина тут не во лжи: власть врала все время.

Причина во лжи, как реакции на бессилие. Власть перестает быть сакральной и божественной, ибо она бессильна перед вызовами. А ложь здесь только ускоряет осознание этого бессилия. Это именно та вещь, которая может сломать позвоночник режима.

Поэтому, чем больше будут врать о военных победах соловьевы, тем быстрее режим начнет трещать.