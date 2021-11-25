Как Россия ремнями привязывает себя к Донбассу

Россия и дальше будет пытаться запихнуть ОРДЛО в Украину на своих условиях / Reuters

По информации украинской разведки, боевики на оккупированной части Донбасса просят Путина разрешить гражданам Российской Федерации официально проходить службу в ОРДЛО – в соединениях и частях 1-го и 2-го армейского корпусов. Именно с помощью таких шагов происходит гибридизация конфликта на Донбассе.

Если в российском законодательстве будет выписана возможность прохождения россиянами службы в формированиях боевиков "ЛНР" и "ДНР", будет снят вопрос наличия "ихтамнетов" на территории Донбасса. В этом случае они получают определенный квазистатус, согласно российскому законодательству, который будет определять, почему они находятся на этой территории, в качестве кого. Плюс может быть поставлен вопрос об их социальном пакете со стороны российского государства.

С другой стороны, Россия позволит гражданам РФ нести такую службу и не бояться преследований за участие в незаконных военных формированиях или участие в вооруженных конфликтах в качестве наемников.

Следовательно, эта идея является узакониванием того, что и так происходит. То есть на практике все будет по-прежнему, но теперь эту практику введут в законодательное поле Российской Федерации.

Если Россия это сделает, впоследствии, когда мы будем говорить о том, что на Донбассе находятся российские войска или российские военнослужащие, Москва будет ссылаться на то, что у них есть внутренний документ, который разрешает пребывание российских граждан в военных формированиях на территории оккупационных администраций.

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То есть это выгодно и ОРДЛО, и России. В принципе, такая идея у боевиков даже не возникла бы, если бы она не была санкционирована российским генштабом.

Может ли это быть очередным шагом по интеграции ОРДЛО в состав России? После паспортизации ОРДЛО процесс ползучей интеграции этих территорий в Россию происходит. Предоставление российским гражданам с российской пропиской возможности служить в ОРДЛО будет фиксацией лишь небольшой части этого процесса, но не является его движущей силой. Сейчас речь идет о том, чтобы узаконить статус россиян, которые служат в ОРДЛО, и уменьшить вес аргумента Украины о службе кадровых российских военных в оккупационных администрациях.

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Насколько я понимаю, принципиально такое решение уже заключено и вскоре будет проведено.

Впрочем, в данной ситуации не стоит проводить параллели с Крымом и ожидать, что Россия может сказать "Донбасс – наш". Здесь другая ситуация, другие движущие силы, другая специфика…

Россия пока не отказалась от концепта впихивания ОРДЛО в Украину на выгодных Москве условиях. Пока такая идея официально не отвергнута, Россия будет и дальше реализовывать эту стратегию. Вопрос полной аннексии или признания каких-то статусов Донбасса для Российской Федерации не стоит, хотя такой сценарий является возможным, пусть и маловероятным. Россия еще не исчерпала весь инструментарий гибридных форм втягивания Донбасса в сферу своих интересов. Последние примеры – указ Путина, согласно которому товары из ОРДЛО приравниваются к российским, и этот шаг по официальному предоставлению возможности гражданам РФ служить в оккупационных администрациях.

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Все это – гибридные способы присутствия России, а не способы аннексии Донбасса.

Итак, пока что Россия и дальше будет пытаться запихнуть ОРДЛО в Украину на своих условиях. А шаги вроде предоставлении возможности россиянам служить на оккупированной части Донбасса являются якорями, которые в будущем, даже если состоится реинтеграция ОРДЛО на выгодных Украине условиях, будут привязывать ремнями Россию к этому региону.

Виталий Кулик, директор Центра исследования гражданского общества, специально для Главреда