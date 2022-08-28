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Как Папа сделал подарок Москве

Тарас Чорновил

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины

28 августа 2022, 06:05

Не бывает проблемы, на которой бы не нагрела руки проклятая Богом и людьми Московия. Папа сделал им подарок, но католицизм для Москвы всегда лютый враг.

Как Папа сделал подарок Москве
Папа Франциск сделал подарок Москве / УНИАН

О папе Франциске и Католической Церкви. К сожалению, папа демонстрирует небрезгливость в озвучке несправедливых и неприемлемых с точки зрения католической доктрины справедливости заявлений. Делает это, на мой взгляд, по двум причинам. Первое - невысокий уровень интеллектуального осмысления процессов в мире и церкви и привычка собирать умело подложенные верхушки новостных сообщений.

А второе: папа-аргентинец не сумел, выходя на высший уровень духовного служения, отбросить тот политический, идеологический и социокультурный осадок, который характерен для аргентинского общества. Там мощные антибританские настроения (еще бы - после войны за Фолкленды!), которые трансформировались и в антиамериканские и антизападные, большой уровень политического левачества, значительный уровень терпимости к негативным антиобщественным проявлениям и т.п. Это вполне можно понять и объяснить, а часто и простить обычным гражданам, которые живут в той среде среди соответствующих воздействий, фобий и обид. Но человек, который поднимается по лестнице церковной карьеры, должен подобные вещи с себя стряхивать.

Ибо он уже не может быть выразителем деструктивных идей. Он должен стать духовным лидером не для греха, а для грешников, которых призван исправить и направить на другую дорогу. Вспомните одного из величайших пап Иоанна Павла II. Его называли пастором для неверных. Но ведь не пастором безверия и атеизма! Папа Фрнациск, который занимался в Буэнос-Айресе запущенными подростками, воришками, проститутками, гомосексуалистами, этого не смог осознать. Вместо того, чтобы помогать грешным, он порой стал содействовать греху. И это еще задолго до нынешних ситуаций с Украиной.

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Благодаря своим сохранившимся старым стереотипам, папа остался склонным к левачеству и легко заглатывает все антизападные веяния и сообщения. Такими людьми очень легко манипулировать. Тем более, что он формировал свое окружение по своему образу и подобию, а сейчас оно уже формирует позицию папы. Наносит ли папа вред Церкви? Думаю, что да. Верующих шокировали его многочисленные левацкие заявления, направленные против богатых и тех, кто является создателями мировой экономики. А также желание папы, вместо понять и исправить грешника, оправдать грех, вызвало значительное отторжение в религиозных общинах.

Все, на этом заканчиваю про отрицательное с той стороны. Из позитива для Церкви. До Второго Ватиканского Собора существовало определенное замешательство, как относиться к многочисленным императивным заявлениям и действиям сотен предыдущих пап. Надо ли воспринимать каждое заявление папы, как приказ для действия, а его поступки, как пример для подражания. А они часто были не совсем достойными. Собор поставил в этом точку. В Католической Церкви признан догмат о непомерности: самого папы и целой Церкви в единстве всех епископов. Но исключительно в случаях, когда они говорят и учат в деле веры! Только тогда и никогда больше! Каноны, догматы, религиозные истины, сущность спасения и грехопадения в исключительно каноническом значении в устах папы должны восприниматься, как окончательная истина для Церкви. И здесь следует отдать должное и этому папе, и его предшественникам: все они после этих решений Вселенского Собора очень ответственно относились к таким заявлениям. За более чем полвека не озвучено ни одного не то что неприемлемого, но и контраверсионного утверждения.

А когда папа Франциск начинает раздавать какие-то неуместные политические или морализаторские комментарии? Для Церкви это говорит не папа, а грешный мирянин Хорхе Марио Бергольо. И часто своими заявлениями лишь ухудшает состояние своей души. Да, и папа может в конце концов умереть в грехах, особенно, когда своей гордыней растаптывает справедливость, как это уже не первый раз сделал Франциск против украинцев и их палачей и убийц. И на этом точка. Если нас интересует поведение конкретного аргентинца и главы государства Ватикан, а это нас должно интересовать в силу политической значимости, то мы должны реагировать именно на его слова, как на светскую составляющую. Поэтому и уместны вызов нунция в МИД и выражение разочарования, поэтому правильно, что греко - и римо-католики Украины отказываются поддерживать все эти тезисы и критикуют их.

Но не бывает проблемы, на которой бы не нагрела руки проклятая Богом и людьми Московия. Папа сделал им подарок (наверняка с подачи какого-нибудь из московских кротов в Ватикане), но католицизм для Москвы всегда лютый враг. И свои же провокации москва направила против Католической Церкви. И не у себя дома, а в Украине. А нет московской манипуляции, на которую бы не повелись миллионы украинцев... Когда мы наконец научимся фильтровать всю эту московскую заразу??? Даже будто адекватные люди начали обливать грязью церковь в общем, а католическую специально. Вы белены объелись, чтобы дважды заглотить московский мусор??? Ишь, для них католицизм стал прорашистской религией, потому что папа в частных комментариях наговорил глупостей. Идиоты! Может еще Кирилла цитировать начнете? Он то же самое о католических церквях заявляет...

Гляньте на поляков или литовцев. Вы же не устаете их хвалить и благодарить за верную позицию. Они почти тотально католики. И они могут критиковать и даже высмеивать папу с его нелепыми высказываниями. Но никогда не опустятся до неуважения относительно Католической Церкви. У них учитесь, а не с подброшенных московитами провокативных грязных манипуляций.

Папа Римский Тарас Чорновил
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