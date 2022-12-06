Как полезные идиоты помогают Путину в Украине

Очень неприятно, когда Путину помогают в Украине. Помогают реализовывать его античеловеческую стратегию.

Полезные идиоты помогают Путину в Украине, считает Фурса / kremlin.ru

Россия снова ударила по нашей энергетической инфраструктуре. И снова цель была не в трансформаторах, цель была в наших головах.

Цель – посеять панику, уныние, усталость и заставить общество давить на власть для того, чтобы достичь перемирия на выгодных России условиях.

На этот раз ПВО сработало лучше, на этот раз несколько самолетов вообще не взлетело с супер-пупер аэродромов, а энергетики были лучше готовы и уже научены предыдущими ударами. Поэтому вреда было задано меньше. Но нанесено. И жизнь стала менее комфортной по всей Украине. Открывая для России новую попытку залезть нам в голову.

Это не работает. Но они стараются. И часть этих попыток заключается в том, чтобы в ваших домовых чатиках, в такси, на базарах и школах люди начали говорить о том, что "все не так однозначно", "электричества хватает", "это все барыги от власти зарабатывают и экспортируют электроэнергию", "Запад опять нас бросил и дал лишь 40 генераторов". Цель - подорвать единство Украины в противостоянии российской агрессии. Цель – посеять недоверие внутри Украины и в коалиции с союзниками.

И это иногда работает. И очень жаль, что есть много полезных идиотов, которые повторяют заложенные Путиным нарративы. Но иногда их повторяют люди, которых трудно назвать идиотами. Которые точно "в теме", а когда-то были и "в доле". И вот уже в телевизоре Юлия Владимировна Тимошенко начинает распространять российские нарративы и говорит, что мы экспортируем электроэнергию в Венгрию. Сама. Лично. Рассказывает российскую пропаганду. Уже не через своих депутатов. А лично.

И здесь есть два момента. Во-первых - это ложь. Мы не экспортируем электроэнергию в Венгрию. Экспорт электроэнергии был летом, когда у нас не было дефицита и когда россияне еще не били по нашей энергетической инфраструктуре. И это было логично и разумно. Потому что это приносило стране деньги. И экспорт был остановлен, когда россияне начали бросать ракеты на нашу энергосистему как бешеные. И стоит понимать, что нельзя было генерировать электроэнергию "впрок", на будущее, сохраняя ее в чемоданах. По крайней мере, пока Маск не построит у нас свой супер чарджер.

Есть ли перетоки из украинской системы в европейскую? Да. И это нас очень сильно спасает. К счастью, в начале войны мы смогли синхронизировать свою систему с европейской. А в единой синхронной системе конечно будут перетоки. Но то, что выходит из нашей системы в европейскую в Венгрию, затем, синхронно, возвращается, например, на юге, из Румынии через Молдову. И это очень помогает, потому что это увеличивает логистические возможности системы, которую и пытается разрушить Путин. Но важно понимать – никто не продает за деньги украинскую электроэнергию. Это просто перетоки в единой синхронизированной системе. Которые нам очень помогают проходить эту зиму.

Во-вторых, человек который это говорит, знает, что это ложь. Ведь кто же, как не Юлия Владимировна, разбирается в энергетической системе Украины. Как говорит один ее приятель - "я там преподавал, где вы учились". И человек сознательно поддерживает русские нарративы. Или потому, что "все пропало", она видит рейтинги и хватается за соломинку предательства, пытаясь оседлать любимое обнищание и вернуться к старым добрым временам. Или потому что ... вот второе вообще первым приходит в голову, но то лучше уж было бы первое....

В любом случае, очень неприятно, когда Путину помогают в Украине. Помогают реализовывать его античеловеческую стратегию. И делают это люди, которые всегда кричат, что они патриоты. И такое нельзя забывать.

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