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Ядерный шантаж рф: Запад предупредил Путина о вероятном жестком ответе.

Дмитрий Снегирев

Сопредседатель общественной инициативы «Права справа»

16 октября 2022, 20:02

Паниковать не стоит - есть четкая, жесткая реакция со стороны США, что даже риторика по применению ядерного оружия – недопустима.

Ядерный шантаж рф: Запад предупредил Путина о вероятном жестком ответе.
Россия продолжает ядерный шантаж всего мира / Коллаж УНИАН, pixabay.com

Россия передаст Беларуси комплексы Искандер-М двойного оснащения и переоборудует часть белорусских самолетов Су-25 под техническую возможность нести ядерное оружие.

Официальный кремль обосновывает такие действия возможным продвижением ядерной инфраструктуры НАТО на восток.

Стоит заметить, что сейчас угроза ядерного удара является наивысшей со времен Карибского ракетного кризиса. Об этом на днях заявил президент США Джо Байден. По его мнению, российский диктатор путин не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия, потому что его вооруженные силы значительно проигрывают".

Но паниковать не стоит. Есть четкая, жесткая реакция со стороны США, что даже риторика по применению ядерного оружия – недопустима.

После соответствующих заявлений со стороны Штатов и их ключевых европейских партнеров риторика самой россии изменилась. Кремлевский рупор песков заявил, что возможность применения ядерного оружия и собственно ядерный сценарий – это безответственные заявления и поведение. То есть превентивные меры США и партнеров на дипломатическом уровне повлияли.

Об этом свидетельствует и то, что Россия перешла от заявлений о возможности нанесения ядерного удара к проведению информационно-психологических операций (ИПСО) по ядерному вооружению. Это и информация о выходе из базы атомной подводной лодки К-329" Белгород "с торпедами" Посейдон", и сообщение о перемещении ядерного поезда к границам Украины.

По сути, Россия демонстрирует в информационном поле готовность к ядерной войне, тогда как на дипломатическом уровне заявляет о нежелательности такого сценария. Что касается возможной реакции США, то это будет не превентивный удар, о чем уже заявил бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус. Речь идет о подходящем, причем не ядерном, ударе высокоточным оружием по военной инфраструктуре россии, в том числе в Крыму.

Мир реально балансирует на грани ядерной войны. Победителей в этой войне не будет, учитывая, что ядерный потенциал россии можно сравнить с ядерным потенциалом соответствующих европейских стран и США. Впрочем, нет четкой информации о реальном состоянии ядерного потенциала россии. Последние ядерные испытания рф проводила в 1996 году. И говорить о соответствии ее ядерного потенциала или ядерного щита заявленным военным доктринам самой россии – сложно.

Важно также понимать, что все "ядерные заявления" россиян отслеживаются не только на дипломатическом поприще, но и непосредственно военными специалистами, различными разведками.

На территории России – 40 хранилищ ядерных боеголовок. Чтобы привести в боевую готовность пусковую установку, ядерный заряд надо переместить к месту пуска. Он фонит, дает излучение. И любое перемещение мгновенно будут зафиксировать иностранные разведки. Уверен, что в России это прекрасно понимают. Как и то, что попытка применять ядерное оружие повлечет роковые последствия для самой рф.

О необходимости превентивных мер, то по мнению наших стратегических партнеров речь идет об экономических санкциях, то 8-й пакет санкций от того же ЕС уже принято. Показательно, что принят как раз ко дню рождения Путина. Этакий подарок. Четкий месседж, что дает понять — любые дальнейшие действия будут губительны, прежде всего, для самой россии.

Также замечу, что после принятия россией решения о незаконной аннексии новых территорий Украины успешное продвижение ВСУ и деокупация наших территорий не прекращается. А нанесение в ответ ядерного удара (что позволяет военная доктрина страны-агрессора рф не рассматривается. И во многом благодаря реакции Запада на ядерные угрозы.

Реакции жесткой и категоричной.

Напомню, 16 октября стало известно, что Иран, вероятно, планирует в ближайшее время впервые передать россии партию баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 км

Дмитрий Снегирев, специально для сайта Главред

ядерное оружие ядерная война
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