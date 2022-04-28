УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

"Ядерная дубина" Путина заржавела: почему Европа перестала бояться бункерного деда

Станислав Речинский

журналист, бывший спикер СБУ

28 апреля 2022, 17:29

Мировые лидеры поняли, что у Путина осталось устаревшее ядерное оружие, которое не удастся применить из-за его допотопности. Потому никто уже его не боится.

Путин, ядерная война
Мир перестал всерьез относиться к ядерным угрозам облезлого старичка Путина / Коллаж Reuters, pixabay.com

Удивительное время. Постоянно читаю Гиркина-Стрелкова. И радуюсь. Никто так дотошно не показывает всю безголовость российского военного и политического руководства.

Понятно, что мотивы у него вполне гнусные. Была бы его воля – он Украину бы стер с лица земли. Но, как говорится, бодливому реконструктору Бог рогов не дал. А вот Гаагу со временем даст. Или свои же пристрелят. Тем более, что Гиркин осмеливается постоянно критиковать российского "бога" — Путина. Вот после заявления Путина опять высказался. "Проще говоря, Владимир Владимирович традиционно не сказал ничего. Ничего конкретного. Не сказал ни про мобилизацию, ни про войну…".

Ну, почему же ничего не сказал. "— Если кто-то захочет вмешаться в ситуацию на Украине со стороны и будет создавать угрозу стратегического характера — удары будут молниеносными". Вполне себе угрожающе высказался. Правда, выглядело это довольно смешно. Как будто облезлый старый бессильный урка показывает ржавую финку и угрожает пырнуть. Вот только есть сомнения как в силе облезлого бункерного старичка, так и в боеготовности "финки".

Недавняя встреча в Рамштайне министров обороны 40 стран показала, что к ядерным угрозам облезлого старичка мир перестал относиться всерьез. Иначе бы НАТО, как и раньше, боялось "рассердить" Путина. Но уже не боится. Похоже, что появились некие разведданные о том, что "ядерная дубина" Путина несколько заржавела. Что на хваленый "гиперзвук" есть свой "болт с резьбой". Да и распиаренный "Сармат" – тоже штука из 20, а не 21 века. В добавок даже не запущенный в серийное производство. А в связи с санкциями на электронику – никогда и не будет запущен.

И что же остается у облезлого? Устаревшее ядерное оружие, которое не удастся применить во-первых, из-за его допотопности. А во-вторых, из-за того, что "кнопку" будет нажимать не лично Путин, а конкретные офицеры, которые в отличие от Путина – еще хотят жить. Остаются орды всевозможных бурятов, которые подготовить к нынешней войне просто не реально. Остается устаревшая и заканчивающаяся техника. Ну и безумный народ, находящийся в неком наркотическом угаре "победобесия".

Читайте такжеВойна в Украине отрезвила Путина: решится ли он на ядерный удар и мобилизацию в РоссииНо это до поры до времени. К примеру, в Белгороде, Воронеже и Курске, судя по местным пабликам – отношение к войне нескольно изменилось. Появились вопросы, а ради чего, собственно, Путин напал на Украину? Не свихнулся ли часом любимый вождь?

Понятно, что на разумность или моральность "народа-богоносца" рассчитывать не стоит. Но базовая мотивация этих рабов – страх. И он подбирается все ближе и ближе.

viber
война в Украине Владимир Путин
Реклама
Популярное
Начались самые тяжелые бои: астролог составил гороскоп для Украины и назвал даты завершения войныНачались самые тяжелые бои: астролог составил гороскоп для Украины и назвал даты завершения войны Будет ли новая битва за Киев: астролог назвала опасный период и гороскоп для УкраиныБудет ли новая битва за Киев: астролог назвала опасный период и гороскоп для Украины Лунный посевной календарь на май 2022: лучшие дни для садово-огородных работЛунный посевной календарь на май 2022: лучшие дни для садово-огородных работ Ракета достанет до Воронежа: США передают Украине РСЗО-"убийцы Искандеров"Ракета достанет до Воронежа: США передают Украине РСЗО-"убийцы Искандеров" Нет гарантий безопасности без Крыма и Донбасса: Путин разразился "условием" на переговоры с УкраинойНет гарантий безопасности без Крыма и Донбасса: Путин разразился "условием" на переговоры с Украиной
Поддержите Главред

Последние новости

17:45

"Война может затянуться": в НАТО заявили, что готовы годами поддерживать Украину в борьбе с РФ

17:41

Фомина неделя 2022: значение каждого дня, запреты и традиции

17:33

"Война против Украины – только начало": Зеленский назвал финальную цель РФВидео

17:29

"Ядерная дубина" Путина заржавела: почему Европа перестала бояться бункерного дедамнение

17:24

Самый вкусный и полезный завтрак за 2 минуты: простейший рецепт приготовленияВидео

Реклама
17:19

Популярная российская рок-группа отказалась выступать "Za президента" в Омске

17:17

Истребители, ЗРК Patriot и комплексы NASAMS: в ВСУ назвали вооружения для закрытия неба над Украиной

17:02

Зверства в Буче: разоблачены 10 извергов из армии РФ, пытавших беззащитных мирных жителейФото

16:57

"Трусы и паникеры": офицеры РФ расстреливают отказывающихся идти в наступление орковВидео

16:40

Как сделать свой дом в 10 раз лучше за 10 минут: лайфхаки

16:23

"РФ будет что-то среднее между КНДР и Ираном": экономист сказал, когда треснет экономика РоссииВидео

16:22

"Ввод войск" Польши по согласованию с США: в РФ сочинили фейк о "разделе Украины"Видео

16:16

Россия собралась "присоединить" Херсон к захваченному Крыму, референдума по "ХНР" не будет – мэрВидео

16:10

Магнит финансовой удачи: как правильно считать деньги, чтобы привлечь богатствоВидео

16:00

"Не заживет рана, прости": Тина Кароль поделилась редким фото со своим мужем и сыном

15:30

Оккупанты целую ночь бомбили военный госпиталь в Мариуполе, под завалами много погибшихВидео

15:22

"Я считаю, что это безопаснее сейчас": Андрей Макаревич лишил сына российского гражданства

15:17

Почему Украине выгодно первой ударить по Приднестровьюмнение

15:14

День Победы 2022 в Украине: отменят ли этот праздник

15:12

Приметы на 29 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
14:52

РФ собралась атаковать Одессу с Приднестровья: на аэродром под Тирасполь бросят десант с Крыма – СМИВидео

14:48

"Либо мы проиграем в Украине, либо начнется Третья мировая": Симоньян выдала планы ПутинаВидео

14:24

Украина будет бить по складам и базам убийц в России – ПодолякВидео

14:19

"Из 250 сразу же выкосило половину": кадыровцы бегут из Рубежного, а россияне едут домой в пакетахВидео

13:58

"Путин уважает силу": бывший замглавкома НАТО в Европе призвал Запад быть готовым к войне с РоссиейВидео

13:37

Угроза от Российской империи закончится не с Путиным, а только вместе с ней самоймнение

13:07

Шёл по заминированных полях, но собаку не бросил: украинец чудом добрался из Мариуполя в Запорожье

12:53

"Сифилис, который выдает себя за веснушки": Михаил Кацурин рассказал про "денацификацию" Бердянска

12:46

Войска России в Донецкой области казнили украинцев, которые пытались сдаться в плен – СШАВидео

12:40

Немецкий парламент поддержал предложение отправлять в Украину тяжелое оружиеВидео

12:00

Для каждой области Украины готовят отдельный каталог по восстановлению – ТимошенкоВидео

11:47

Украинцы ликвидировали российского оккупанта с позывным "Путин"

11:45

Украине предстоит битва не только за Донбасс, но и за весь югмнение

11:39

Когда ЕС откажется от нефти и газа, Россию ждет такая бедность, какой она еще не видела – ПодолякВидео

11:09

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2022: Львам – интриги, Козерогам – судьбоносные знакомства, Рыбам – вещие сны

11:08

"Ни воды, ни света, потом газ пропал": 21-летняя девушка рассказала, как она рожала в захваченной БучеВидео

10:59

"Низкий уровень интеллекта": Вайкуле набросилась на Симоньян

10:53

"Что за дикость?": Осадчая вмешалась в скандал Билозир, Поляковой и Матвиенко

10:30

Гороскоп на завтра 29 апреля 2022: Ракам – деньги, Скорпионам – вещие сны, Козерогам – удача

10:19

Экс-холостяк сделал предложение своей девушке, на 17 лет моложе него

Реклама
10:10

Новый куратор Кириенко и "референдум" по Донбассу в РФ: Путин задумал "большую победу" над ЗападомВидео

10:04

"Я стар, но все равно оккупантов надо бить": родители защитников Мариуполя пошли на фронтВидео

09:48

Панин покаялся перед Пугачевой и Галкиным

09:43

Война в Украине может длиться пять лет или даже десятилетие - глава британского МИД

09:12

В российско-украинской войне случился перелом: мир решил сообща мочить Россию в сортиремнение

09:05

Копеечное народное средство: как использовать соду в хозяйстве

09:00

Ахеджакова рассказала, как изменился Путин за 16 лет у власти: "тогда я его поддерживала"

08:49

Украине решать, переносить ли войну на территорию России - госсекретарь Блинкен

08:33

"Половина - в плену, половина 200-е": узнав о потерях, целый полк оккупантов отказался воевать в УкраинеВидео

08:20

Украинская армия зрелищно уничтожила склады россиян на Юге: нет полусотни россиян и 14 машин

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять