"Ядерная дубина" Путина заржавела: почему Европа перестала бояться бункерного деда

Мир перестал всерьез относиться к ядерным угрозам облезлого старичка Путина / Коллаж Reuters, pixabay.com

Удивительное время. Постоянно читаю Гиркина-Стрелкова. И радуюсь. Никто так дотошно не показывает всю безголовость российского военного и политического руководства.

Понятно, что мотивы у него вполне гнусные. Была бы его воля – он Украину бы стер с лица земли. Но, как говорится, бодливому реконструктору Бог рогов не дал. А вот Гаагу со временем даст. Или свои же пристрелят. Тем более, что Гиркин осмеливается постоянно критиковать российского "бога" — Путина. Вот после заявления Путина опять высказался. "Проще говоря, Владимир Владимирович традиционно не сказал ничего. Ничего конкретного. Не сказал ни про мобилизацию, ни про войну…".

Ну, почему же ничего не сказал. "— Если кто-то захочет вмешаться в ситуацию на Украине со стороны и будет создавать угрозу стратегического характера — удары будут молниеносными". Вполне себе угрожающе высказался. Правда, выглядело это довольно смешно. Как будто облезлый старый бессильный урка показывает ржавую финку и угрожает пырнуть. Вот только есть сомнения как в силе облезлого бункерного старичка, так и в боеготовности "финки".

Недавняя встреча в Рамштайне министров обороны 40 стран показала, что к ядерным угрозам облезлого старичка мир перестал относиться всерьез. Иначе бы НАТО, как и раньше, боялось "рассердить" Путина. Но уже не боится. Похоже, что появились некие разведданные о том, что "ядерная дубина" Путина несколько заржавела. Что на хваленый "гиперзвук" есть свой "болт с резьбой". Да и распиаренный "Сармат" – тоже штука из 20, а не 21 века. В добавок даже не запущенный в серийное производство. А в связи с санкциями на электронику – никогда и не будет запущен.

И что же остается у облезлого? Устаревшее ядерное оружие, которое не удастся применить во-первых, из-за его допотопности. А во-вторых, из-за того, что "кнопку" будет нажимать не лично Путин, а конкретные офицеры, которые в отличие от Путина – еще хотят жить. Остаются орды всевозможных бурятов, которые подготовить к нынешней войне просто не реально. Остается устаревшая и заканчивающаяся техника. Ну и безумный народ, находящийся в неком наркотическом угаре "победобесия".

Читайте такжеВойна в Украине отрезвила Путина: решится ли он на ядерный удар и мобилизацию в РоссииНо это до поры до времени. К примеру, в Белгороде, Воронеже и Курске, судя по местным пабликам – отношение к войне нескольно изменилось. Появились вопросы, а ради чего, собственно, Путин напал на Украину? Не свихнулся ли часом любимый вождь?

Понятно, что на разумность или моральность "народа-богоносца" рассчитывать не стоит. Но базовая мотивация этих рабов – страх. И он подбирается все ближе и ближе.