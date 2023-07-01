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Я бы советовал купить "Вагнер"

Дмитрий Ярош
1 июля 2023, 22:39 обновлено 1 июля, 22:44
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Мы, таким образом, приблизили бы победу Украины и многие наши воины остались бы живыми…
Я бы советовал купить 'Вагнер'
Ярош советует купить "Вагнер" / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

Безусловно, группа "Вагнер" - наемники, террористы, военные преступники и тому подобное…

Сейчас, часть из них, перебазируется на территорию оккупированной кремлем Беларуси.

Таким образом, усатый таракан Лукашенко пытается обеспечить свое нелегитимное правление еще на некоторое время…

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В складывающейся ситуации я бы советовал военно-политическому руководству Украины обратиться с предложением к союзникам и партнерам о "покупке ЧВК Вагнер", с целью ликвидации режима Лукашенко и дальнейшего похода на Москву…

Наконец, у этих наемников другого выхода нет: либо взять деньги от Запада, послужить праведному делу и сохранить свои ничтожные жизни, либо быть уничтоженными эрефовскими спецслужбами…

А мы, таким образом, приблизили бы победу Украины и многие наши воины остались бы живыми…

Конечно, этот вариант "этакий", но "на войне, как на войне"…

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Кто такой Дмитрий Ярош

Дмитрий Ярош – украинский общественно-политический деятель, военнослужащий, бывший лидер и основатель организации "Правый сектор" (2014-2015), член-основатель организации "Трезубец", командующий Украинской добровольческой армией, пишет Википедия.

Ярош был участником Революции Достоинства, участвовал в войне на востоке Украины. Был народным депутатом Украины VIII созыва, кандидатом в президенты Украины на президентских выборах 2014 года. Советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного (2021). Кавалер Ордена "Народный герой Украины" (2014), рыцарь Ордена Богдана Хмельницкого III степени (2016).

война в Украине Дмитрий Ярош ЧВК Вагнер
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