Я бы советовал купить 'Вагнер'

Безусловно, группа "Вагнер" - наемники, террористы, военные преступники и тому подобное…
Сейчас, часть из них, перебазируется на территорию оккупированной кремлем Беларуси.
Таким образом, усатый таракан Лукашенко пытается обеспечить свое нелегитимное правление еще на некоторое время…
В складывающейся ситуации я бы советовал военно-политическому руководству Украины обратиться с предложением к союзникам и партнерам о "покупке ЧВК Вагнер", с целью ликвидации режима Лукашенко и дальнейшего похода на Москву…
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Наконец, у этих наемников другого выхода нет: либо взять деньги от Запада, послужить праведному делу и сохранить свои ничтожные жизни, либо быть уничтоженными эрефовскими спецслужбами…
А мы, таким образом, приблизили бы победу Украины и многие наши воины остались бы живыми…
Конечно, этот вариант "этакий", но "на войне, как на войне"…
Кто такой Дмитрий Ярош
Дмитрий Ярош – украинский общественно-политический деятель, военнослужащий, бывший лидер и основатель организации "Правый сектор" (2014-2015), член-основатель организации "Трезубец", командующий Украинской добровольческой армией, пишет Википедия.
Ярош был участником Революции Достоинства, участвовал в войне на востоке Украины. Был народным депутатом Украины VIII созыва, кандидатом в президенты Украины на президентских выборах 2014 года. Советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного (2021). Кавалер Ордена "Народный герой Украины" (2014), рыцарь Ордена Богдана Хмельницкого III степени (2016).