Я бы советовал купить 'Вагнер'

Мы, таким образом, приблизили бы победу Украины и многие наши воины остались бы живыми…

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Ярош советует купить "Вагнер" / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

Безусловно, группа "Вагнер" - наемники, террористы, военные преступники и тому подобное…

Сейчас, часть из них, перебазируется на территорию оккупированной кремлем Беларуси.

Таким образом, усатый таракан Лукашенко пытается обеспечить свое нелегитимное правление еще на некоторое время…

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В складывающейся ситуации я бы советовал военно-политическому руководству Украины обратиться с предложением к союзникам и партнерам о "покупке ЧВК Вагнер", с целью ликвидации режима Лукашенко и дальнейшего похода на Москву…

Наконец, у этих наемников другого выхода нет: либо взять деньги от Запада, послужить праведному делу и сохранить свои ничтожные жизни, либо быть уничтоженными эрефовскими спецслужбами…

А мы, таким образом, приблизили бы победу Украины и многие наши воины остались бы живыми…

Конечно, этот вариант "этакий", но "на войне, как на войне"…

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