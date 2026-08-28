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Wildberries уже сгорел, следующим будет Ozon: Коваленко о цене войны для РФ

Андрей Коваленко
28 августа 2026, 08:59
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Глава ЦПД Андрей Коваленко о настоящих мотивах Путина начать противостояние с Западом и об экономической цене войны для россиян.
удар по рф
Удар по РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

На фоне растущих экономических потерь в России - от краха Wildberries до проблем Ozon - глава ЦПД Андрей Коваленко предлагает россиянам честно ответить себе на вопрос, ради чего продолжается война. По его словам, реальная причина конфликта с Западом кроется не в геополитике, а в личных комплексах Путина после отказа во вступлении в НАТО в начале его президентства. Публикуем его мнение.

Россиянам стоит сесть на кухне и подумать: ради чего?

Ответов нет.

видео дня

Сейчас вся война продолжается только из-за закомплексованности Путина, которому безразлична экономика, которая горит. Триллионы потерь, и эти триллионы уже напрямую коснулись не только элит, но и предпринимателей. Wildberries сгорел, дальше сгорит Ozon. Куча товаров, которые предприниматели покупали в кредит.

Военные расходы, закрытые статьи, НПЗ, ремонты, поиск денег на войну, а могло бы быть иначе.

Россиянам трудно признать, что это они виноваты. Что это они сами выбрали этого больного, закомплексованного Путина, который начал противостояние с Западом лишь из-за комплекса неполноценности и эго после отказа во вступлении в НАТО.

Россияне не знают этого факта, но Путин очень хотел вступить в НАТО в начале президентства, однако ему сказали, что Россия должна соответствовать требованиям и проводить реформы.

После этого его комплексы взяли верх, и он вернулся к идеям Варшавского договора.

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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