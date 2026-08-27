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РФ меняет тактику ударов по Украине: Копытько предупредил о новой угрозе с 1 сентября

Алексей Копытько
27 августа 2026, 19:10
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Эксперт Алексей Копытько о том, как усиление ударов по гражданским объектам ставит под вопрос организацию офлайн-учёбы с 1 сентября.
Искандер, удар по киевщине
Удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

После очередных ударов по торговым центрам в Харькове и Лозовой, где погибли и пострадали мирные жители, эксперт Алексей Копытько обращает внимание на другую, менее очевидную проблему: начало учебного года в условиях, когда днём над городами летают реактивные дроны и "бандероли". Он призывает Министерство образования уже сейчас снять с учителей бюрократическую нагрузку и дать школам автономию в выборе формата обучения. Публикуем его позицию.

В районе 12.00 россияне ударили реактивным шахедом по "Эпицентру" в Основянском районе Харькова. Один человек убит, есть раненые.

Вчера россияне ударили по торговому центру в Лозовой, 10 человек ранено.

видео дня

Россия наращивает террор гражданских днём. Эти военные преступления россияне уже никак не поясняют и не оправдывают. Уже никого не "освобождают" и не "спасают". Просто лупят во всё живое для устрашения. Видимо, превентивно боятся очередного "вторжения на 8 марта". Других объяснений нет.

Но с ними ясно. Не хватает ясности вот в чём.

В следующий вторник начинается учебный год.

В прифронтовой зоне режим уже более-менее сложился. А в тех регионах, где основной угрозой долго были ночные ракеты и шахеды, а днём - блуждающий МиГ-31, объективно потребуются корректировки в связи с увеличением числа реактивных дронов и "бандеролей".

Например, сегодня в Киеве с 8.00 до 13.00 было 4 тревоги, которые длились суммарно 3,5 часа. Это значит, что школьники просидят в подвалах ("укрытиях"), где невозможно организовать учебный процесс. Равно как и первокурсники, которых настраивают учиться оффлайн. День полностью выпадает.

Хотелось бы услышать какую-то позицию МОН.

Во-первых, если есть амбиция как-то восполнить предсказуемые пробелы в учёбе, то надо на упреждение максимально избавить учителей от всякой бюрократической нагрузки. Отменить миллиард заданий, планов, табличек, отчётов, которые и в мирное время были неадекватными, а сейчас просто откровенная дуристика. Тогда будут силы и время для страховочных уроков и консультаций.

Львиную долю "заходов" школы проводят на бумаге, чиновники от образования это прекрасно знают, и разумно закрывают на это глаза. Так почему не снести это всё? Оставив на усмотрение школ только реально живые мероприятия. Единственная причина – кто-то в вертикали МОН перестанет ощущать собственную значимость. Ну, давайте придумаем этим людям какое-то другое развлечение.

Во-вторых, учёба оффлайн в столице и ещё примерно в 10 областных центрах, не входящих в прифронтовую зону, с высокой вероятностью превращается в безвыигрышную лотерею безотносительно отопительного сезона / наличия света. Тут напрашивается максимальная автономия школ в принятии решений. Надо бы им сразу дать такую возможность.

Реальность прошлого года такова: ребёнок, готовясь идти в школу на 8.00-8.30, сначала в собранном виде сидит у двери, дожидаясь окончания тревоги, потом прибегает в школу, чтобы просидеть 2-3 урока из 6 в подвале. А если тревога начинается под конец уроков, надо ещё найти формальный способ извлечь своё чадо, дабы оно не оголодало и добралось домой. Ведь так же было? А если так будет 3+ раз в неделю, что сейчас технически элементарно организовать, это за гранью разумного.

Т.е. базово, если это не подземная школа с приемлемым учебным процессом, нужно закладывать онлайн. Возможно, раз в какое-то время собирать детей оффлайн, чтоб они совсем не одичали. Но, опять же, исходя из реальной ситуации в школе.

Очевидно, что приоритет безопасность детей и учителей, это не обсуждается. Но явно придётся ещё больше жертвовать стройностью учебного процесса. Это предсказуемо уже сейчас. Значит, и решения надо принять сейчас, а не после 2-3 месяцев мучений, когда люди органично хлынут в онлайн-школы с минимумом формальных требований.

Хорошие учителя, которые не утратили навык работать с толпой живых детей оффлайн – на вес золота. Вменяемые директора школ – точно так же. Если государство/громады не в состоянии подкрепить их деньгами, надо хотя бы максимально упростить им жизнь.

О персоне: Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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война в Украине война России и Украины Алексей Копытько
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