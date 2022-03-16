Я видел взгляд воина, который час назад в боях под Бучей потерял двух побратимов. Лицо загорелое. Курил и молчал / Фото Reuters

Я видел в зеркало заднего вида глаза дедушки, у которого не осталось дома. И деревни не осталось. Он всю дорогу молчал и смотрел в пустоту.

Я видел глаза девочки, которую вместе с мамой чудом вывезли из ада в безопасное место. Она все время спрашивала у мамы, куда мы едем. Мама молчала и плакала.

Я видел взгляд воина, который час назад в боях под Бучей потерял двух побратимов. Лицо загорелое. Курил и молчал.

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Я видел взгляд бабушки, которая не захотела эвакуироваться и осталась под обстрелами. Стояла возле калитки, провожая своих родных. И молчала.

Я видел молчаливый взгляд вахтерши, которая случайно поехала в Киев на смену, а тем временем в ее родное село вошли оккупанты, и все родные попали в ловушку. Теперь она хочет к ним, чтобы вместе умереть.

Я видел взгляд собачки, которую приютили в бомбоубежище, и она там уже 20 дней живет, не понимая, что происходит. Снует среди военных почти без рефлексов.

Я видел слезы радости волонтера, которая только что смогла найти жизненно необходимые лекарства. Нашла, нашла – кричала она.

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Я дал подержать автомат мальчику, и видел его взгляд.

Я видел все это собственными глазами. И все это я никогда не забуду. Взгляд войны.

Конченные вы оккупанты. Вы заставили нас, одну из самых добрых наций, стать злыми. Мы все это пройдем, потому что мы такие. И тот, кто из ваших выживет, никогда не будет нами прощен. Никогда. Найдем в каждом уголке земли. Как поступает Моссад с фашистами.

А нас ждут слезы радости от победы.

К работе!

Иван Леньо, лидер группы KozakSystem