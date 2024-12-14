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Выйдут ли США из НАТО при Трампе?

Андрей Золотарев
14 декабря 2024, 06:33
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Желание Трампа заставить европейцев больше платить за безопасность давно не является секретом.
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото: facebook.com/DonaldTrump

Поскольку в американской системе встроено множество предохранителей от волюнтаризма и просто от самодуров, реальность сценария выхода США из НАТО маловероятен. В 2023 году Конгрессом был принят закон, который не позволяет президенту единолично принимать решение относительно выхода США из НАТО – это решение должен утвердить Конгресс.

Впрочем, у Трампа есть монобольшинство и в Сенате, и в Конгрессе. Однако следует помнить, что, помимо трампистов, есть традиционные представители Великой старой партии (Great Old Party), которые считают, что Соединённые Штаты должны сохранить своё лидерство и быть ключевым элементом евроатлантической структуры, и к выходу из НАТО они относятся довольно скептично.

Желание Трампа заставить европейцев больше платить за безопасность давно не является секретом. С этой идеей он выступал ещё во время первой президентской каденции.

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Другое дело, что президент США, в принципе, может создать ситуацию паралича НАТО. Вряд ли дело дойдет до выхода Штатов из НАТО, но жизнь Альянсу он точно способен осложнить.

Например, сейчас в Европе порядка 100 тысяч американских военнослужащих – под предлогом борьбы с нелегальной миграцией Трамп может вывести их куда-нибудь в Азию, Тихоокеанский регион или на мексиканскую границу, а это, безусловно, вызовет нервозность в европейских столицах.

Брюссель реагирует нервно. В Европе уже начались разговоры о необходимости создания европейской армии, то есть, там лихорадочно пытаются найти альтернативу. Однако создавать альтернативную НАТО структуру на уровне Евросоюза будет чрезвычайно накладно. А ведь практически во всех странах Европы сейчас бюджетный кризис. Даже в Германии, где во главе угла развала "светофорной коалиции" и приближения досрочных выборов лежит как раз экономика.

Всё это может сложиться в очень неблагоприятную для будущего НАТО ситуацию.

НАТО – беспрецедентно долго живущий военно-политический союз: 75 лет как никак, а это уже преклонный возраст, когда надо думать либо о модернизации этой структуры, либо о создании альтернативных проектов.

Но и с AUKUS тоже далеко не всё так просто. Причина в том, что Трамп – изоляционист.

Это уже было в американской истории: достаточно вспомнить 1940 год – за день до вхождения германских войск в Париж премьер Франции слёзно просил президента США о помощи, апеллируя к демократическим ценностям свободного мира и так далее, но услышал в ответ ледяное молчание. Но уже через полгода Соединённые Штаты приняли закон о ленд-лизе, оказывая широкую помощь как товарами военного назначения, так и материально-технической составляющей ведения войны Великобритании. А ещё через год случился Перл-Харбор, и США вступили в войну непосредственно. Но тогда, в 1940 году, изоляционистские настроения были очень сильны. Тогда считали, что та война была сугубо европейским делом, а США не должны, как в Первую мировую, встревать в войну, а должны держаться подальше. Но всё очень быстро изменялось: Рузвельт сумел сломать доминирующие на тот момент в американском политикуме изоляционистские настроения.

У Трампа сейчас несколько другая ситуация. Ведь американцы, и это мы увидели по результатам выборов, считают, что президент США должен меньше думать о геополитических амбициях и сосредоточиться на решении внутренних американских проблем: нелегальная миграция, здравоохранение, создание новых рабочих мест. Кстати, у Трампа с этим неплохо получалось, например, его экономическую политику оценивали хорошо.

В общем, НАТО ожидают непростые времена. Я не думаю, что дойдёт до выхода Соединённых Штатов из Альянса. Но то, что НАТО будет постоянно штормить, – это факт. А давление Трампа на европейские страны-члены НАТО может привести к далекоидущим политическим последствиям, поскольку увеличение военных расходов в условиях плачевной экономической ситуации неизбежно отразится на рейтингах политиков, и как бы тут не дошло до "орбанизации" Европы.

Поэтому понятен резонанс, который получили заявления Трампа о возможности выхода США из НАТО. Это крайний вариант, маловероятный. Но Трамп, как бизнесмен, умеет создать "вилку": если не будете платить, США покинут НАТО. Все прекрасно понимают, что военная мощь НАТО – это, прежде всего, военная мощь США и их экономические возможности. Отсюда и такая нервозность, поскольку за десятилетия пребывания под американским ядерным зонтиком, будучи прикрытой американской военной мощью, Европа могла сосредоточиться на других вещах и больше денег выделять на масло вместо пушек. Сейчас ситуация меняется.

Андрей Золотарёв, специально для Главреда.

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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