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Выстрел "Байрактара" угодил в планы Кремля додавить Украину

Александр Кочетков

политический аналитик

6 ноября 2021, 19:19

Позиционная война начинает вестись высокотехнологичными средствами. И России придется перебрасывать на Донбасс не только армейские запасы времен Союза.

Байрактар, Bayraktar, беспилотник, БПЛА
Выстрел "Байрактара" угодил в планы Кремля додавить Украину / Reuters

Вы думаете, управляемая бомба, выпущенная нашим беспилотником "Байрактар", попала только в гаубицу донбасских боевиков? Это было бы слишком просто: дорогое современное железо уничтожило старый, но все еще опасный металлолом? Нет, выстрел украинско-турецкого беспилотника заодно угодил в планы Кремля додавить Украину, оставаясь в подлой позиции как бы миротворца.

И правильно, что наши показательно применили беспилотник: если не огрызаться, то переедут не заметив, как дворнягу на автопарковке. И наверняка Вооруженные силы Украины будут использовать беспилотники еще. То есть, позиционная война начинает вестись высокотехнологичными средствами. И России, чтобы соответствовать, придется перебрасывать на Донбасс не только армейские запасы времен Союза. А с относительно новым вооружением боевики уже не справятся, придется перебрасывать российских регуляров.

А это будет настолько явно, что игнорировать агрессию уже не смогут ни лицемерные Германия с Францией, ни ОБСЕ, декоративная настолько, что ее представительство могут парализовать десяток обкуренных донбасских активистов.

А ведь европейские функционеры вместе с российскими коллегами уже прокалькулировали все выгоды от введения в эксплуатацию "Северного потока 2" и поставок энергоносителей в Европу в обход Украины. Но выстрел "Байрактара", ничтожный в чисто военном отношении, в политическом смысле подобен грому. Так как заставляет европейцев определяться, с кем они.

Как выяснилось, углеводороды — это не только энергетическое оружие Кремля, это еще и средство для прояснения геополитического зрения. Зависимые от энергетического пайка европейцы вынуждены демонстрировать, что к игнорящей международное право недоимперии они таки ближе. Потому что когда гатят из гаубиц по украинским позициям, европейской озабоченности не возникает, а вот когда мы отвечаем…

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Но происходящее вовсе не означает, что мы с помощью США и Турции, решающих исключительно свои задачи, победили или хотя бы поставили на место путинскую недоимперию. Нет, Кремль попытается задушить нас энергетической удавкой.

Читайте такжеУкраине из-за Байрактаров уже нечего бояться ЕвропуУже сейчас складывается ситуация, что для противостояния энергетическому кризису одних денег мало. Потому что газ и энергетический уголь Россия готова поставлять нам не просто за огромные деньги, а еще и за политические уступки по Донбассу и Крыму. При этом перекрыта лазейка по поставке энергетических углей из ОРДЛО в Украину через Россию.

Могла ли наша власть предвидеть такое развитие событий? Обязана была!

Обязана была предусмотреть альтернативные закупки энергоносителей. А также реальный, а не фиктивный, только на бумаге, реверс газотранспортной системы. А для этого надо было заранее создать в Кабмине антикризисную группу, в которую с серьезными полномочиями привлечь тех, кто разбирается в энергетике. А не тех, кто рассказывает, будто на Бессарабке — самом дорогом рынке страны — можно купить мясо по 20 гривен за килограмм.

Вполне возможно, что Кабмин прибегнет к веерным отключениям электричества, о которых Украина забыла с 1997 года. И если до этого дойдет, то вот тогда рейтинг власти пострадает по-настоящему. Потому что без электричества ни оптимистичный видосик не прокрутишь, ни толпу своих ботов в Интернетик не выпустишь, ни даже ничего резонансного не заявишь приятным бархатистым баритоном.

А вот, помнится мне, Майдан-то без электричества и газа обходился! Держался на ненависти к власти и альтернативных решениях вроде буржуек! Это я к тому, что из-за сложностей со светом и теплом народ будет возмущаться массово. И протестовать. На улицах, на которых от костров будет жарче, чем в холодных домах.

Если дойдет до протестов, как будет реагировать власть Владимира Зеленского? Она попытается действовать максимально жестко. И такой алгоритм ей подсказывает не только успешный разгон протестующих в соседней Беларуси. А и успехи нынешней турбовакцинации.

Если кто-то думает, что наша власть всерьез озабочена здоровьем украинцев, и поэтому так продавливает вакцинацию, то он думает не в ту сторону. На самом деле, наши западные партнеры считают, что если многомиллионная Украина в центре Европы останется невакцинированной, то эпидемия никогда не остановится. Поэтому они дают нам вакцины бесплатно, но требуют, чтобы украинцы были привиты быстро и поголовно. Ну вот наша власть и усердствует.

Кстати, те, кто превозносит Майдан, но воюет с антиваксами, вы уж определитесь наконец. С крестиком и трусами. Потому что выход на несанкционированный протест и нежелание прививаться по команде — это однокоренные явления, проистекающие из тотального недоверия к власти.

Так вот, теперь, после того, как люди толпой устремились на прививки, в руководящих кругах "Слуг" начали всерьез рассуждать, что с народом нельзя по-хорошему. Нечего, мол, с холопами церемонии разводить. И вообще, пора, мол, возвращать президентскую республику. Хотя у Владимира Зеленского сейчас по факту даже не президентские, а императорские полномочия. Наполеон, которого он изображал в кино, от зависти бы сжевал свою треуголку.

Читайте такжеБайрактары - это выход ведения войны на совершенно другой уровеньВ результате, наиболее вероятный сценарий, как мне представляется: сначала будут ужасы с платежками за коммуналку, а потом и перебои со светом и теплом. Народ начнет роптать и возмущаться. Но попытки протестовать будут сурово пресекаться силовиками — ведь локдаун же ж! Несмотря на все прививки! И даже пачки сертификатов о вакцинации окажется недостаточно для выхода на протест. Который опасен для здоровья. Здоровья власти, конечно!

И вот где-то здесь, совершенно внезапно и неожиданно — Виктор Янукович может поделиться воспоминаниями — терпение людей может лопнуть. После 2014 года силовики с народом воевать не станут. И конституционная реформа с усилением полномочий президента Зеленского вряд ли сработает как предохранительный клапан для спуска пара.

А при смене власти, пусть даже и мягкой, в виде досрочных выборов как бы под контролем офиса президента, выяснится множество шокирующих фактов о неблаговидных деяниях "Слуг". Предыдущие умнее были. Осторожнее. А "новые лица" прут навпростець по копаному, оставляя за собой не просто след, а танковую колею. Поэтому не самая верхушка, но многие при смене власти могут таки присесть, тем самым избежав самосуда. Но так повезет далеко не всем.

Повторюсь, это один из вероятных сценариев. И совсем не лучший для страны. Лучшим будет объединение всех профессиональных и думающих вне зависимости от политической конъюнктуры для предотвращения кризисных сценариев.

Напомню, что Великая Октябрьская революция, как провозглашали раньше, или октябрьский переворот, как говорят теперь, началась с выстрела крейсера "Аврора". Меняются времена, меняются и сигнальные устройства. Посмотрим, к чему приведет выстрел с беспилотника "Байрактар".

viber
беспилотник война на Донбассе веерные отключения Александр Кочетков
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