Вымышленная реальность убийцы Парубия как симптом времени

Заявления в суде предполагаемого убийцы Андрея Парубия стали для меня кульминацией того мира вымышленных реалий, в котором живет огромное количество наших современников.

Задержание убийцы Парубия / фото: t.me/UA_National_Police

Человек - возможно, подавленный гибелью сына, а возможно, просто растерянный в поисках своего места в жизни - создал для себя воображаемый мир, где он убивает украинского политика, попадает в обменный список и в награду получает тело своего ребенка. И, конечно, нашлись те, кто помог ей в эту вымышленную реальность поверить.

То, что вся эта конструкция рассыпается от любого прикосновения логики, не имеет никакого значения. Потому что логику сегодня люди почти не применяют. Они хотят, чтобы логика подстраивалась под их желания.

Мы осознаем это только тогда, когда сталкиваемся со смертельной кульминацией такого ирреального мировосприятия. Но на самом деле оно давно преследует нас и является следствием жизни в герметичных информационных пузырях. Поэтому в 2019 году многие верили, что если "правильно" проголосует - все будет, как в сериале. Поэтому многие до сих пор убеждены, что с Путиным можно договориться. Поэтому некоторые искренне считают, что Трамп "сделает Америку великой". Поэтому многие британцы верили, что выход из ЕС принесет им богатство и успех. Поэтому кто-то до сих пор убежден, что украинцы обворовывают поляков.

И самое главное: даже сталкиваясь с конкретными последствиями своего выбора или поступков, люди не меняют своих убеждений. Они продолжают утверждать, что все делали правильно или что альтернативы не было. Это - защитная реакция тех, кто живет в вымышленном мире.

Изменить это, к большому сожалению, уже невозможно. Поэтому задача заключается не в том, чтобы изменить чужой вымышленный мир, а в том, чтобы выжить в своем реальном и на уровне государства, и на уровне народа, и на уровне отдельного человека.

О персоне: Виталий Портников Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

