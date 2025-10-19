Украина с Трампом ничего не потеряла, потому что нельзя потерять то, чего нет

Главным лейтмотивом в этих воспоминаниях будет не противоестественная сложность взаимодействия с ним, потому что он помнит исключительно то, что хочет, а не то, что обещал вчера, и тем более не то, что действительно надо делать.
Не феноменальная прагматичность - чтобы не сказать меркантильность - Трампа, который меряет все в долларах и направляет эту логику далеко не только на процветание США, но и на собственную выгоду как 47-го президента.
Не дремучая необразованность Трампа, который путает страны, людей и обстоятельства.
Не его феноменальное самовлюбленность, просто прет наружу из каждой фразы.
И даже не шокирующий цинизм, с которым он постоянно предлагает заключить очередную сделку относительно жизни и смерти миллионов людей.
Нет, мировые лидеры будут деликатно наказывать себя за то, что вынуждены были подыгрывать Трампу, льстить ему, делать вид, будто действительно счастливы от общения с этим напыщенным, жадным, беспринципным невеждой. Потому что от США в мире пока зависит слишком много, чтобы просто послать - и уйти.
P.S. Украина ничего не потеряла, потому что нельзя потерять то, чего не имеешь.
P.P.S. Если после Дональда на президентство в США действительно будет претендовать кто-то из его потомков - как это было с кланом Бушей, - то цифрово-тоталитарный Китай, к сожалению, может стать надеждой на общую судьбу человечества.
О персоне: Александр Кочетков
Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред