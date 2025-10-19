Украина с Трампом ничего не потеряла, потому что нельзя потерять то, чего нет

Не просто представляю, а могу в деталях, в конкретных выражениях описать то, как мировые лидеры будут вспоминать Д. Трампа после того, как он совершит свое незабываемое президентство.

Главным лейтмотивом в этих воспоминаниях будет не противоестественная сложность взаимодействия с ним, потому что он помнит исключительно то, что хочет, а не то, что обещал вчера, и тем более не то, что действительно надо делать.

Не феноменальная прагматичность - чтобы не сказать меркантильность - Трампа, который меряет все в долларах и направляет эту логику далеко не только на процветание США, но и на собственную выгоду как 47-го президента.

Не дремучая необразованность Трампа, который путает страны, людей и обстоятельства.

Не его феноменальное самовлюбленность, просто прет наружу из каждой фразы.

И даже не шокирующий цинизм, с которым он постоянно предлагает заключить очередную сделку относительно жизни и смерти миллионов людей.

Нет, мировые лидеры будут деликатно наказывать себя за то, что вынуждены были подыгрывать Трампу, льстить ему, делать вид, будто действительно счастливы от общения с этим напыщенным, жадным, беспринципным невеждой. Потому что от США в мире пока зависит слишком много, чтобы просто послать - и уйти.

P.S. Украина ничего не потеряла, потому что нельзя потерять то, чего не имеешь.

P.P.S. Если после Дональда на президентство в США действительно будет претендовать кто-то из его потомков - как это было с кланом Бушей, - то цифрово-тоталитарный Китай, к сожалению, может стать надеждой на общую судьбу человечества.

О персоне: Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

