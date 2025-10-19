Чем завершится очередная серия переговоров между Трампом и Путиным?

При всех колебаниях рыжего, уже и он пришел к тому, что заморозка по линии фронта является единственной имеющейся опцией для переговоров прямо сейчас. Что бы там Путин не требовал.
Флуктуации продолжаются, но стихают. А Путин на заморозку все равно пока не пойдет. Потому что выход из войны, похоже, в его голове все еще больший риск чем ее продолжение.
Поэтому очередная серия переговоров завершится ничем.
Путин будет до последнего находиться в плену "позитивных докладов". Потому что такова природа всех диктатур.
Идеальную точку завершения войны он уже прошел, когда Трамп был к нему максимально лоялен, сейчас это уже не то. Дальше каждая новая будет все хуже.
И откладывание дополнительного давления через игру с Трампом, который находится между давлением общества и элит из-за слабости к Путину и этой слабостью к диктаторам, не изменит ничего глобально.
Только даст немного времени.
О персоне: Юрий Богданов
Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.
