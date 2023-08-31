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Выигрывая "лайки", можно заиграться и проиграть страну

Алексей Данилов
31 августа 2023, 19:30 обновлено 31 августа, 19:30
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О чем умолчит международная пресса и в чем не признаются аналитики.
Выигрывая 'лайки', можно заиграться и проиграть страну
Украина вынуждена вести боевые действия в очень сложных условиях / коллаж: Главред, фото: 33-я отдельная механизированная бригада, 35-я ОБрМП

В последнее время почти сериально участились публикации, в которых рассказывается о "медленном украинском контрнаступлении", "неправильном направлении удара". "распылении сил", "больших потерях техники", " нецелевом использовании средств" и многих других темах, которые подхватывают украинские СМИ и с особым удовольствием тиражируют российские информационные свалки…

Поэтому мы должны помнить.

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1. Ни одно государство и ни один президент в мире, до нападения России на Украину, не сталкивался с прямой угрозой уничтожения целой нации со стороны страны, которая имеет первый по размеру ядерный арсенал и которая была страной-гарантом ее безопасности. При этом Украина вынуждена вести боевые действия и сопротивляться агрессору в условиях, когда вся страна находится в зоне потенциального поражения врага ракетным вооружением – таких обстоятельств еще не было в мировой практике.

2. После 1945 года на европейском континенте не было опыта успешного управления и руководства Вооруженными силами численностью сотни тысяч военнослужащих в условиях полномасштабной конвенционной войны — он есть у сил обороны Украины. При этом им противостоит подавляющая по численности и вооружению армия противника. Действующие командующие, генералы или адмиралы ЕС, США или НАТО ориентируются именно на украинский опыт, а теоретики вынуждены редактировать устоявшиеся военные доктрины.

3. Последний раз планы обороны, наступления и контрнаступления в условиях полномасштабной войны на европейском континенте генеральными штабами разных стран разрабатывались в 30-40-х годах прошлого века. К этому периоду относится и практика управления (в условиях не учений, а боевых действий) корпусами и бригадами с тысячами единиц техники. Этот опыт и знания приобретают украинские военные.

4. Ни разу за почти 80 лет полноценная линия фронта длиной в тысячи километров не пересекала Европу. За это время успело вырасти по меньшей мере три поколения, давшие миру офицеров, журналистов, экспертов и политиков, не знавших войны.

5. Эксперты, которые анализируют и комментируют ход украинского сопротивления российской агрессии, вынуждены опираться на старые знания и не имеют обновленного теоретического багажа (он только формируется), проверенного практикой украинской войны. Поэтому все оценки и прогнозы относительно хода войны нужно воспринимать учитывая такое обстоятельство.

6. Логистические вызовы, которые предстали перед Украиной, стали едва ли не самыми масштабными с периода окончания Второй мировой войны. Миллионы тонн военных и сопутствующих грузов, десятки тысяч контрактов и закупок, тысячи поставщиков и сотни тысяч километров сложных маршрутов транспортировки. При этом абсолютная уникальность ситуации заключается в том, что главный логистический центр находится за пределами страны-потребителя. Сроки - безотлагательно и срочно. В ситуации, когда "промедление действительно смерти подобна".

7. Украина первая в XXI веке за революционно короткий промежуток времени создала комплексные операционные системы управления боем и управления войсками, проведя их практическое испытание в реальных условиях. В этом веке ни одна страна не использовала в таком количестве и с такой интенсивностью современное вооружение, построенное на инновационных технологиях…

В условиях сверхсложных процессов, связанных как с войной, так и с множеством других событий, журналистская работа требует исключительно высокого профессионализма, знаний и умения углубляться в детали. Вместо этого, к сожалению, сплошь и рядом имеем поверхностные суждения, некомпетентность и не желание поиска истины, а одномоментность дутой сенсации.

Выигрывая "лайки", можно заиграться и проиграть страну.

Информация может быть лекарством, но в то же время может незаметно превратиться и в яд.

Кто такой Алексей Данилов

Алексей Данилов - украинский государственный деятель, политик, управленец. 13-й секретарь СНБО Украины с 3 октября 2019. председатель совета экспертов по вопросам энергетической безопасности. В 1994-1997 годах был городским главой Луганска. Во времена президентства Виктора Ющенко в 2005 году возглавлял Луганскую ОГА, пишет Википедия.

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война в Украине Алексей Данилов
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