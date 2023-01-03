Выиграть войну, но проиграть мир: какие катаклизмы ждут Украину в 2023 году

2022 год стал годом, когда вся политическая конструкция постсоветской Украины полетела в тартарары. Но пока будущее окутано туманом войны.

В 2023 году война в Украине может быть поставлена на паузу - Андрей Золотарев / Коллаж УНИАН

Любые войны заканчиваются, как правило, за столом переговоров и, кто бы что ни говорил, высока вероятность того, что в 2023 году война будет поставлена на паузу. Хотелось бы, как и большинству украинцев, чтобы Украина вернулась к границам 1991 года, но надо быть реалистами.

Мы критически зависим от наших союзников, а также от поставок не только вооружения, запчастей для техники, обучения военнослужащих, но и финансово. Это – ключевой момент, поскольку для ведения войны нужны деньги. По сути, сегодня все бюджетные поступления идут на содержание ВСУ, а социальные и прочие государственные расходы мы финансируем за счет внешней помощи. Действительно, 2022 год стал годом, когда вся политическая конструкция постсоветской Украины полетела в тартарары и как раньше уже точно не будет. Но пока будущее окутано туманом войны.

2023 год несет риски. В ситуации, когда хребет украинской экономики перебит, разрушены города, возникает вопрос – помогут ли наши партнеры восстановить Украину до уровня, более-менее обеспечивающего цивилизованные условия существования? Или смогут ли с помощью условного "плана Маршалла" не просто восстановить инфраструктуру до довоенного уровня, но и обеспечить экономические перспективы для Украины? В противном случае нас может ждать консервация аграрно-сырьевой модели, колоссальный отток человеческого капитала.

По самым скромным подсчетам, 5-6 миллионов украинцев выехало за границу – не только в страны Европы, но и в США, Канаду, Россию, Израиль, а это колоссальные демографические потери, масштаб которых нам еще предстоит осознать. Европа не очень-то заинтересована отпускать наших сограждан обратно. Потому что они образованы, законопослушны, не лезут в чужой монастырь со своим уставом и хорошо интегрируются в западное общество.

Да и для европейских экономик они куда более полезны, чем выходцы из Африки и Ближнего Востока, которые легли мертвым грузом на бюджеты западноевропейских стран. Мы видим позицию Польши – поскольку украинцы там очень хорошо адаптировались и не только идут на "черную работу", но и открывают бизнес, то им это выгодно. А раз где-то прибывает, то где-то будет и убывать. И до войны была ситуация, когда специалистов некоторых рабочих профессий днем с огнем не сыскать. И это может привести к ситуации, когда у нас будет 10 миллионов пенсионеров и детей, то есть количество тех, кто "с ложкой", будет превышать тех, кто "с сошкой".

Как только закончатся боевые действия, часть людей вернется, но значительная часть поедет за своими семьями. И, скорее всего, там и останется, поскольку падение уровня жизни, отсутствие работы будет этому способствовать. Можно найти деньги, создать условия, но если не будет светлых голов, которые дадут толк этим деньгам, то ничего не получится.

Резюмируя, хочу напомнить аксиому – ни одна экономически развитая страна при падении уровня жизни почти в два раза не выдерживала этого без серьезных социально-политических катаклизмов. И риск этого для нас очень высок.

Станет ли грядущий 2023 годом, когда война будет поставлена на паузу? Это – ключевой вопрос, поскольку вопрос мира волнует всех без исключения украинцев. Да и каким будет этот мир? К сожалению, очень часто кажется, что нам и врагов не надо. Ведь все видели ситуацию с "Пташкой" из "Азовстали" – стоило ей показать расположенность к президенту, как она сразу нарвалась на волну хейта. И когда заканчивается межвидовая борьба, начинается внутривидовая, которая часто проходит в более жестких и острых формах. Хотелось бы, чтобы наши политики перестали играть с темами, которые несут в общество конфликты и раскол.

Ведь если общество будет расколото, то даже выиграв войну, мы рискуем проиграть мир.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда