Выборы в США: Харрис доминирует в Интернете, Трамп бережет деньги для телевизора

Трамп в значительной степени теряет своих мелких доноров: доля донатов до 200 долларов упала с 61% в 2020 году до 40% в 2024.

https://opinions.glavred.info/vybory-v-ssha-harris-dominiruet-v-internete-tramp-berezhet-dengi-dlya-televizora-10588883.html Ссылка скопирована

Трамп и Харрис выборы в США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Выборы в США слишком важны для нас, чтобы о них забывать. Поэтому давайте немного расскажу что происходит там в коммуникационном аспекте. А там Камала Харрис проводит очень интенсивную кампанию в Интернете, а Трамп вынужден экономить деньги, делать ставку на традиционные медиа и личное участие в кампании.

С начала собственной кампании Харрис тратит на цифровую рекламу в 10 раз больше, чем Трамп. С 21 июля она потратила 57 млн на рекламу в Google и Мета в сравнение с 5,6 у Трампа. Байден тоже тратил больше - 82 млн с начала года до собственного снятия против 14,9 у Трампа. Харрис также потратила больше Трампа на рекламу на стримингах (Netflix, Hulu, Peacock от NBC) - 56 млн против 30. Кстати, на рекламу в Х (Твиттер) Трамп и республиканцы потратили лишь чуть больше 1 млн долларов. Поэтому нет, Маск не компенсирует.

видео дня

Эта интенсивная рекламная кампания позволила Харрис привлечь рекордное количество мелких донатов на нужды собственной кампании. Да, реклама была в основном направлена на привлечение донатов. А аудитория Харрис была готова их делать. Кроме запросов донатов для молодой женской аудитории запустили рекламу о неприкосновенности права на аборт, ведь примерно 65% аудитории Харрис в соцсетях - женщины.

В то же время Трамп в значительной степени теряет своих мелких доноров: доля донатов до 200 долларов упала с 61% в 2020 году до 40% в 2024. Да, вы все правильно поняли: борец с элитами Трамп потерял значительную часть донатов от "простых людей". Или у ЦА Трампа просто нет денег. Поэтому и интенсивность кампаний, направленных на сбор донатов, у штаба экс-президента сильно упали. В 2020 году он всего потратил на рекламу на платформах Google и Мета 273 млн долларов, в том числе 91 по состоянию на середину августа. Сейчас он потратил лишь 5,6 + 14,9 = 20,5 млн.

Трампу в целом приходится экономить. Во-первых, он в принципе собрал меньше денег. Во-вторых, судебные расходы Трампа поглотили примерно шестую часть его бюджета. Поэтому ему придется экономить средства на традиционные медиа - телевизор и радио, а также делать ставку на интенсивную личную кампанию - встречи с избирателями, лидерами мнений и все такое.

ТВ и радио все еще имеют решающее значение. Да-да, даже в США. Поэтому штаб Трампа попытался минимизировать свой дефицит в целом, чтобы потратить максимум на этот сегмент. Расходы Харрис на такую рекламу запланированы в объеме почти 300 млн долларов, команда Трампа планирует потратить 190 млн. Большинство контрактов запланированы на октябрь, когда начнутся предварительные голосования в нескольких колеблющихся штатах.

Я уже писал и еще раз повторю: Трамп уже сейчас будет пытаться максимально вытащить Харрис в поле максимально агрессивной медийной войны. Он уже пытается делать это: интервью с Маском, попытка затянуть Харрис на дебаты на FOX (от которых Харрис правильно отказалась, потому что уже есть договоренность с NBC), агрессивная расистская риторика в отношении кандидата - именно об этой стратегии.

Собственно, других вариантов у него не остается. Потому что Харрис уже или практически сравнялась, или опередила Трампа в большинстве колеблющихся штатов. Кроме того, последние опросы FT показали, что даже в вопросе экономики Трамп больше не опережает кандидата - демократа: 42% американцев считают, что Харрис лучше справится с экономикой; в отношении Трампа такого мнения придерживается 41% избирателей. Байдена Трамп стабильно опережал.

Хоронить Трампа, мягко говоря, рано. Потому что он уже неоднократно доказывал, что умеет переворачивать стол. А экспрессия и агрессия всегда были его преимуществом, особенно когда гонка остается настолько близкой. Но, конечно, сказал бы кто месяц назад, что Трамп вынужден будет думать как спасать кампанию - я бы не поверил. А вот как получилось.

Наблюдаем дальше.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред