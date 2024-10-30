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Выборы в США: что будет после голосования, основные сценарии

Юрий Богданов
30 октября 2024, 19:10
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В случае победы Трампа демократы могут оспорить результаты в ключевых штатах.
Трамп, Харрис, Зеленский
Трамп, Харрис, Зеленский выборы в США / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

До голосования осталось 7 дней, поэтому стоит напомнить, что может быть после голосования. Потому что там есть несколько сценариев, которые могут вызвать конфликты и затянуть определение победителя.

Шансы пока практически равны. Согласно последним данным, Камала Харрис имеет небольшое преимущество над Дональдом Трампом, около 0,8-1,9% на национальном уровне. Однако Трамп имеет сильные позиции в ряде ключевых штатов, и эти результаты могут оказаться решающими для подсчета голосов выборщиков. Такие штаты, как Пенсильвания, Джорджия и Невада, остаются непредсказуемыми и имеют потенциал принести Трампу победу.

Система выборов в США, где кандидат, который набирает больше всего голосов, не всегда становится президентом довольно конфликтогенная сама по себе. Кроме того, между голосованием 5 ноября и утверждением результатов выборов Конгрессом пройдет два месяца, в которые может случиться разное.

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Такая система требует высокого доверия к себе, но сейчас США занимают последнее место среди стран G7 по уровню доверия к избирательной системе и судам, поэтому чем больше конфликтов вокруг выборов - тем меньше доверия.

Поэтому, какие сценарии после 5 ноября возможны?

Ничья в коллегии избирателей. Это наименее вероятный сценарий, когда Камала Харрис и Дональд Трамп получают одинаковое количество голосов в коллегии избирателей. В таком случае следующего президента выберет Палата представителей, причем каждый штат будет иметь один голос. Даже если Харрис победит на всенародном голосовании, вероятно, Трамп станет президентом.

Победа Трампа. В случае победы Трампа демократы могут оспорить результаты в ключевых штатах. Часть дел может попасть в Верховный суд, где трое судей были назначены самим Трампом и связаны с его кругом многочисленными коррупционными скандалами. Это создает риск того, что демократы сочтут решения несправедливыми. Однако большинство избранных демократов, вероятно, примут решение суда, как это было в 2000 году во время выборов Буш-Гор (тогда штатом "раскола" была Флорида, где губернатором был брат одного из кандидатов - Буша).

Победа Харрис. В случае победы Харрис Трамп будет бороться до таяния. Трамп всю кампанию продвигает тезис, что демократы готовят массовые фальсификации и продолжает повторять тезис, что выборы 2020 года были сфальсифицированы. Это утверждение поддерживают около 70% избирателей-республиканцев, что демонстрирует силу конспирологических теорий среди избирательного электората.

Поэтому Трамп и его команда готовятся в случае поражения к борьбе с апелляцией к собственной конспирологии. Республиканский национальный комитет уже подготовил несколько сотен исков, которые могут быть использованы для обжалования результатов выборов. Однако этот сценарий может не преуспеть юридически, поскольку губернаторы ключевых штатов готовы подтвердить результаты выборов.

Почему такая неопределенность в принципе опасна?

Даже если Трамп проиграет и выборы, и свою юридическую битву миф об "украденных выборах" может иметь разрушительные последствия для американской демократии. Это приведет к росту политического насилия и деградации демократических институтов, подрывая доверие к выборной системе.

На фоне упомянутого недоверия к судебной системе из-за ее политизации, а также поляризации американского общества в целом, уязвимость США будет расти независимо от победителя. Только если результаты выборов будут более-менее неоспоримыми, США могут избежать очередного конфликта. И только если политика нового президента будет направлена на преодоление раскола общества, США смогут удержать статус ключевого мирового игрока.

За что здесь болеть Украине? Для нас важна американская помощь и ее стабильность. Или хотя бы какая-то определенность. Поэтому возможный минимум - проклятая определенность результата и гарантированная стабильность в трансфере власти. Потому что если неопределенность затянется до января - мы будем иметь еще 2 месяца неопределенности и от текущей, и от следующей администрации. Такие дела.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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война в Украине выборы в США Юрий Богданов
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