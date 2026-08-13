Выборы без выбора: Кремль готовит новое представление на оккупированных территориях Украины — Коваленко

Глава ЦПД Андрей Коваленко рассказывает о планах России по фальсификации выборов на оккупированных территориях и росте антивоенных настроений в самой РФ.

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Путин и выборы в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Россия готовится к массовым фальсификациям выборов в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины, устанавливая плановые показатели явки на уровне 65–70% и поддержки "Единой России" не менее 70%. Глава ЦПД Андрей Коваленко объясняет, что Кремль пытается использовать незаконные выборы для легитимизации оккупации, одновременно устраняя из предвыборной гонки антивоенную оппозицию. Публикуем его анализ.

Россия собирается массово фальсифицировать так называемые выборы в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины. Путинская администрация ставит задачу обеспечить явку на временно оккупированных территориях на уровне более 65–70%, а также обеспечить "Единой России" не менее 70% поддержки. Сами же выборы на ВОТ Украины являются полностью незаконными, но Россия хочет использовать их в качестве легитимизации оккупации. видео дня

Также важно, что выборы в Госдуму в РФ сейчас проходят в атмосфере тотальной риторики поддержки вечной войны - все политические силы поддерживают продолжение боевых действий против Украины. Антивоенную партию "Яблоко" показательно сняли с выборов, чтобы она не набрала заметный процент голосов.

Это ещё одно доказательство того, что путинский режим не видит будущего без войны и боится демонстрировать поддержку антивоенных настроений. В то же время в России всё больше растёт слой населения, выступающий против продолжения войны. Преимущественно это жители регионов России, хотя такие же настроения фиксируются и в Москве, где крайне негативно воспринимают слухи о возможной мобилизации. Сейчас это население, не способное на организованный уличный протест. Но так же было и в Советском Союзе, который развалился из-за экономики и негативных настроений людей, критиковавших власть на собственных кухнях в панельных домах и хрущевках.

Выборы в России состоятся в сентябре.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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