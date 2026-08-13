'Она сгорит изнутри': Друзенко объяснил, как долго продлится война

Юрист и волонтер объясняет, почему информационный шум в соцсетях является симптомом внутренней пустоты, а режим тишины может стать предпосылкой для победы в войне, которая набирает обороты.

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Пока информационное пространство захлестывает поток постов и релсов, всё чаще возникает вопрос: не заглушает ли этот шум способность слышать себя. Юрист, волонтер и президент Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко убежден, что режим тишины - предпосылка победы, а война, набирающая новые обороты, требует умения молчать не меньше, чем умения говорить. Публикуем его размышления на языке оригинала.

Режим радиотиши - предпосылка многих удачных операций. Соцсети переполнены информационным шумом, как город переполнен искусственными звуками, которые не дают побыть наедине с собой.

Я уверен, что большинство активных авторов сочиняют тексты и записывают ролики не из-за внутренней полноты, а из-за пустоты. Ведь иногда страшно оказаться наедине с собой. В конце концов, самый громкий инструмент - барабан, пустой внутри.

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Война приобретает новые черты - и я вглядываюсь в неё, чтобы понять её логику. Она по-прежнему "экзистенциальная", как любят её называть наши (и российские) ястребы: целые мосты через Днепр, Волгу и Керченский пролив - тому самое убедительное подтверждение. Об атомных электростанциях даже упоминать не хочу. Потому что экзистенциальная война - это война без ограничений. Без каких-либо ограничений. В этой войне самоограничения сторон, к счастью, ещё существуют…

Но очевидно, что война набирает обороты и, возможно, грядущая зима станет её кульминацией. Когда мы на собственном опыте узнаем, что таится за выражением "тотальная война". И это будет действительно экзистенциальный опыт…

Боюсь, что момент, когда огонь войны можно было погасить водой компромиссов, уже позади. Теперь война должна выгореть изнутри. Уничтожить свой потенциал. Дойти до состояния, когда боксеры ещё готовы драться, а подняться на ноги уже не могут.

Сейчас мы стремимся к (справедливой) мести, уничтожению России, смерти Путина больше, чем стремимся к миру. А значит, война будет продолжаться. Когда она выгорит изнутри, те, кто выживут, будут стремиться к миру больше, чем к возвращению территорий, мести, смерти Путина и развалу России. Когда жизнь собственных детей станет для нас дороже смерти врагов. И когда такие же чувства начнут доминировать по ту сторону фронта. Тогда, возможно, на нашу землю вернется мир…

А пока просто делаем то, на что способны светлые люди в темноте. Прежде всего стараемся оставаться людьми. И не давать ненависти, мести и отчаянию выжечь нас изнутри. Любовь в мрачные времена - самый дефицитный, но самый дорогой товар.

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Кто такой Геннадий Друзенко? Геннадий Друзенко - украинский юрист, общественный активист. Председатель правления Центра конституционного моделирования. Ветеран российско-украинской войны, соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова (ПДМШ).

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