Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

"Она сгорит изнутри": Друзенко объяснил, как долго продлится война

Геннадий Друзенко
13 августа 2026, 14:43
google news Подпишитесь
на нас в Google
Юрист и волонтер объясняет, почему информационный шум в соцсетях является симптомом внутренней пустоты, а режим тишины может стать предпосылкой для победы в войне, которая набирает обороты.
'Она сгорит изнутри': Друзенко объяснил, как долго продлится война
Как долго продлится война / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВС Украины, 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Пока информационное пространство захлестывает поток постов и релсов, всё чаще возникает вопрос: не заглушает ли этот шум способность слышать себя. Юрист, волонтер и президент Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко убежден, что режим тишины - предпосылка победы, а война, набирающая новые обороты, требует умения молчать не меньше, чем умения говорить. Публикуем его размышления на языке оригинала.

Режим радиотиши - предпосылка многих удачных операций. Соцсети переполнены информационным шумом, как город переполнен искусственными звуками, которые не дают побыть наедине с собой.

Я уверен, что большинство активных авторов сочиняют тексты и записывают ролики не из-за внутренней полноты, а из-за пустоты. Ведь иногда страшно оказаться наедине с собой. В конце концов, самый громкий инструмент - барабан, пустой внутри.

видео дня

Война приобретает новые черты - и я вглядываюсь в неё, чтобы понять её логику. Она по-прежнему "экзистенциальная", как любят её называть наши (и российские) ястребы: целые мосты через Днепр, Волгу и Керченский пролив - тому самое убедительное подтверждение. Об атомных электростанциях даже упоминать не хочу. Потому что экзистенциальная война - это война без ограничений. Без каких-либо ограничений. В этой войне самоограничения сторон, к счастью, ещё существуют…

Но очевидно, что война набирает обороты и, возможно, грядущая зима станет её кульминацией. Когда мы на собственном опыте узнаем, что таится за выражением "тотальная война". И это будет действительно экзистенциальный опыт…

Боюсь, что момент, когда огонь войны можно было погасить водой компромиссов, уже позади. Теперь война должна выгореть изнутри. Уничтожить свой потенциал. Дойти до состояния, когда боксеры ещё готовы драться, а подняться на ноги уже не могут.

Сейчас мы стремимся к (справедливой) мести, уничтожению России, смерти Путина больше, чем стремимся к миру. А значит, война будет продолжаться. Когда она выгорит изнутри, те, кто выживут, будут стремиться к миру больше, чем к возвращению территорий, мести, смерти Путина и развалу России. Когда жизнь собственных детей станет для нас дороже смерти врагов. И когда такие же чувства начнут доминировать по ту сторону фронта. Тогда, возможно, на нашу землю вернется мир…

А пока просто делаем то, на что способны светлые люди в темноте. Прежде всего стараемся оставаться людьми. И не давать ненависти, мести и отчаянию выжечь нас изнутри. Любовь в мрачные времена - самый дефицитный, но самый дорогой товар.

Источник

Кто такой Геннадий Друзенко?

Геннадий Друзенко - украинский юрист, общественный активист. Председатель правления Центра конституционного моделирования. Ветеран российско-украинской войны, соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова (ПДМШ).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Геннадий Друзенко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Полки супермаркетов опустели: грозит ли Украине дефицит продуктов

Полки супермаркетов опустели: грозит ли Украине дефицит продуктов

16:41Украина
Доллар просел, евро резко обвалился: новый курс валют на 14 августа

Доллар просел, евро резко обвалился: новый курс валют на 14 августа

15:57Экономика
Доллар и евро могут удивить: банкир рассказал, чего ждать в ближайшее время

Доллар и евро могут удивить: банкир рассказал, чего ждать в ближайшее время

15:15Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Поражены сразу четыре корабля: Украина провела масштабную операцию в тылу РФ

Поражены сразу четыре корабля: Украина провела масштабную операцию в тылу РФ

Проблемы начнут отступать: четыре знака зодиака вступают в новый период

Проблемы начнут отступать: четыре знака зодиака вступают в новый период

В Кремле заговорили о возобновлении мирных переговоров: какое условие выдвинули

В Кремле заговорили о возобновлении мирных переговоров: какое условие выдвинули

Трудные времена позади: кого ждет мощная волна позитива с 13 августа

Трудные времена позади: кого ждет мощная волна позитива с 13 августа

Мухи исчезнут и не вернутся: простой домашний лайфхак без капли химии

Мухи исчезнут и не вернутся: простой домашний лайфхак без капли химии

Последние новости

16:36

Бункеры миллиардеров: как мировые элиты готовятся пережить "Судный день"

16:17

Опытные хозяйки перед сном насыпают соль в унитаз: для чегоВидео

16:13

"Очень за него страшно": что происходит с Дмитрием Дикусаром на фронте

16:11

"Бегает, хрюкает": 49-летний известный актер рассказал о работе с 29-летней невестой

16:01

"Большая опасность": эксперт назвал смертоносные ракеты, которыми РФ бьет по Украине

Нужны минимум 500 Patriot: Роман Свитан - о защите Украины от ударов баллистикойНужны минимум 500 Patriot: Роман Свитан - о защите Украины от ударов баллистикой
15:57

Доллар просел, евро резко обвалился: новый курс валют на 14 августа

15:40

Разведка без вражды: кто придумал конфликт между Будановым и Иващенко

15:23

Стилист назвала модные аксессуары для осеннего гардероба 2026: что вошло в списокВидео

15:18

В Кремле заговорили о возобновлении мирных переговоров: какое условие выдвинули

Реклама
15:15

Доллар и евро могут удивить: банкир рассказал, чего ждать в ближайшее время

14:52

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке автомобиля на скале за 25 с

14:47

Гороскоп Таро на завтра 14 августа: Тельцам - радость, Раку - предложение

14:43

"Она сгорит изнутри": Друзенко объяснил, как долго продлится войнамнение

14:36

Заберут свое: кого Вселенная заставит поверить в собственную ценность

14:12

Почему девушкам нельзя 14 августа выходить из дома в старом наряде: какой праздник

13:59

Опытные рыбаки будут завидовать: как наловить гору рыбы в августе

13:54

"Пришли в пижамах": Денисенко вышла замуж в ночной рубашкеВидео

13:31

За банкротством госпроизводителя молока на Житомирщине может стоять окружение экс-нардепа Дмитренко - СМИ

13:31

Поразил низким ростом: люди, которые видели Путина вживую, описали террориста

13:22

Украина вернула 261 тело погибших военных - что известно

Реклама
13:14

Как назвать сына в 2026 году: популярные имена для мальчиков

12:59

"Пытаюсь ужиться": Елена Шоптенко сказала, вернется ли в Украину

12:31

РФ может расширить удары по энергетике осенью: в ГУР предупредили о новых целях врага

12:27

Предсказания ошибались 7 раз: где пройдет Евровидение 2027Видео

12:19

В Севастополе взорвали предателя, который запускал ракеты по украинцам — СМИ

11:55

"Евровидение" обновило правила для стран в состоянии войны: касается ли это Украины

11:50

Кошка дожила до 31 года: хозяин раскрыл неожиданный рецепт ее долголетия

11:39

Китайский гороскоп на завтра, 14 августа: Быкам - порядок, Собакам - соперничество

11:35

На Украину надвигается жара: синоптик предупредила о резком изменении погоды

11:33

Российский блогер слил "компромат" на Рамину: в ее пресс-службе отреагировали

11:28

Помидоры будут оставаться свежими гораздо дольше: секретный способ хранения

11:04

Малосольные огурцы за 5 минут: вкусный рецепт для бутербродов, бургеров и салатов

10:57

Путин обострил ситуацию: Япония выразила протест РФ из-за Курильских островов

10:46

"Мне нужно погуглить": жена Алека Болдуина откровенно рассказала о своем диагнозе

10:45

"Обкуренный и плохо поет": Дан Балан опозорился нетрезвыми выступлениями

10:35

Туи не будут желтеть и станут густыми: поможет секретное средство из кухни

10:18

Рецепт домашнего мороженого из трех ингредиентов – готовится 35 минут

10:04

Умер "крестный отец российского шансона", родом из Украины — что произошло

09:53

Белые кухни больше не в моде: какой оттенок признан лучшим для дома

09:28

Дрон РФ прицельно попал в поезд с 340 пассажирами на Одесчине: есть погибшие

Реклама
09:25

У Украины появился новый план войны, уникальные операции начались: что ждет РФ

09:15

"В стиле 90-х": Роналду после свадьбы захейтили за кольца

08:38

ВСУ освободили 26 населенных пунктов: как контрнаступление меняет фронт - ISW

08:07

Мощный удар вглубь РФ: дроны атаковали Башкортостан, горит важный объект

07:13

"Есть 1%": Зеленский сказал, сколько Украине нужно ракет Patriot, чтобы пережить зиму

06:52

Дроны нанесли удар по порту в Одесской области: вспыхнул пожар на месте "прилета"

05:00

Проблемы начнут отступать: четыре знака зодиака вступают в новый период

04:41

Большинство попадало туда не по своей воле: зачем СССР начал строить крематории

04:37

Гороскоп на завтра, 14 августа: Львам — отдых, Девам — перемены

04:07

Свекла наберет вес и станет сладкой, как мед: что обязательно сделать в августе

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости Ровно
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять