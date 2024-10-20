Выбор между полонизацией и моджахедизацией Украины

Если радикальная перестройка Украины удастся, россия больше никогда не полезет на наши земли.

https://opinions.glavred.info/vybor-mezhdu-polonizaciey-i-modzhahedizaciey-ukrainy-10606871.html Ссылка скопирована

Мы сейчас находимся в точке бифуркации / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Когда мы трактуем нашу войну как начальную фазу Третьей мировой, для этого есть объективные основания. Потому что очевидно, что на поле боя столкнулись украинцы и россияне (с небольшими вкраплениями граждан других стран по обе стороны линии фронта), но за каждой из противоборствующих сторон стоит целая коалиция, которая сейчас "подносит снаряды". Без помощи Запада мы бы давно вели партизанскую войну. Но и россия без поддержки своих союзников из "оси зла" не осилила бы три года войны такой интенсивности. Поэтому нас атакуют не только советско-российским оружием, но и китайской электроникой, иранскими щахедами (а возможно уже и баллистикой), и северокорейскими снарядами и ракетами.

Однако в трактовке этого очевидного факта мы кардинально расходимся с Западом и делаем прямо противоположные выводы. Украинская власть и часть пассионариев, погруженных в войну, делает все, чтобы Запад стал не только подавать снаряды, но и стрелять, если не по россиянам, то хотя бы по их самолетам, беспилотникам и ракетам. То есть изо всех сил подталкивает Запад не просто поддерживать Украину, а вступить на стороне Украины в эту войну. Призыв немедленно пригласить Украину в НАТО прекрасно ложится в фарватер именно этой стратегии.

Фактически это стратегия Черчилля, который с начала Второй мировой понимал, что ключ к победе - вступление Америки в войну. И это разумная стратегия. Но чтобы США вступили в войну мало было всей красноречивости, опыта и мудрости британского премьера - нужен был Перл-Харбор и стратегическая ошибка Гитлера, который после нападения японцев на американскую военно-морскую базу объявил войну США... Эти две стратегические ошибки государств оси стали для них смертным приговором с отсрочкой.

видео дня

Увы, Путин - не Гитлер. И вряд ли объявит Америке войну или хотя бы потопит американский эсминец, как 31 октября 1941 года ВМС Третьего Рейха потопили USS "Рубен Джойс". А это значит, что втягивая союзников в нашу войну, мы действуем прямо вопреки их стратегической логике. Которая со времен Карибского кризиса руководствуется императивом: любой ценой избежать ядерного столкновения. Можно сдать коммунистам Кубу или Вьетнам. Можно предать Тайвань и признать коммунистический Китай. Но надо сделать все, чтобы избежать ядерной катастрофы. Так мыслят лидеры "свободного мира". Нравится нам это или нет. И откровения из бестселлера Боба Вудворда "Война" свидетельствуют, что американский истеблишмент до сих пор мыслит именно в этой парадигме.

В отличие от Гитлера, путинская Россия обладает первым в мире ядерным потенциалом, способным уничтожить нашу планету. И когда осенью 2022-го года россияне - после позорного разгрома на Харьковщине и отступления с правобережья Херсонщины - стали всерьез рассматривать нанесение по Украине тактического ядерного удара, американцы им пообещали, что полного разгрома на поле боя не случится. Как знаем, слово сдержали.

К сожалению, с потерей ядерного оружия, Украина потеряла ядерную логику, которой пользуются лидеры великих держав. Соответственно, если в наших интересах втянуть Запад в нашу войну, то в интересах Запада делать все возможное, чтобы российско-украинская война оставалась прокси-столкновением между демократиями и тираниями, между Западом и Востоком. Держать эскалацию под контролем и всячески избегать лобового столкновения с ядерной Россией.

Конечно не все государства Запада мыслят в этой парадигме. Но как минимум, так мыслят в Вашингтоне и Берлине. И этого достаточно, чтобы призывы Зеленского немедленно пригласить Украину в НАТО, сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной или позволить бить вглубь России западным оружием рассматривали сквозь призму ключевого для Запада вопроса: увеличат или уменьшат такие шаги вероятность ядерной эскалации. В выборе между опциями пожертвовать Украиной или рискнуть ядерной войной, ведущие страны Запада (опять же, к большому сожалению для Украины) почти наверняка выберут принести Украину в жертву.

С этой логикой не обязательно соглашаться. Но ее нужно понимать, даже если она противоречит моральному императиву, международному правопорядку и нашему представлению о справедливости. Поддерживать Украину - да. Не дать ей проиграть до тех пор, пока она готова сопротивляться, - да. Воевать за нее или открыто вступить в войну на ее стороне - нет. Именно из этого мы должны исходить, строя нашу стратегию на будущее.

Если это признать, то мы сейчас находимся в точке бифуркации. Или вести войну до смерти Путина или иного триггера, который запустит в России большую смуту, когда ей станет не до Украины. Так Хо Шимин выиграл свою войну против США, а моджахеды - против СССР. Цена вопроса - разрушенная страна, несколько миллионов гражданских жертв и сотни тысяч убитых комбатантов. Также забудьте о демократии, правах человека и готовьтесь к тотальной мобилизации, причем не только людей (независимо от пола), но также имущества, которое сейчас находится в частной собственности.

Я называю этот сценарий "моджахедизацией" Украины. Кто доживет до победы, будет искренне удивлен, насколько Украина, которая победит Россию, будет отличаться от Украины, за которую мы начинали воевать в 2014 или даже в 2022 году,. Однако над этой кровавой землей гордо будет развеваться желто-голубой флаг, на полях - выращивать тонны марихуаны, а транснациональные корпорации - за большие взятки и под защитой ЧВК - получат доступ к разработке полезных ископаемых "на триллионы долларов".

Вариант два - "полонизация" Украины. Мы откладываем вопрос восстановления территориальной целостности или совсем или до лучших времен (большой смуты, которая иногда случается на безграничных территориях России) и сосредотачиваемся на радикальной перестройке государства: конституционной реформе, модернизации экономики, внедрении настоящего правовластия, развитии ОПК, возрождении образования, реформировании здравоохранения, привлечении технологий и инвестиций, воспитании общественной солидарности и тому подобное. Путем несправедливого мира и болезненных компромиссов мы выиграем 3-5 лет для превращения Украины из "коррупционной клоаки Европы" в "европейский Израиль".

Друзенко

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред