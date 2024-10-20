Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Выбор между полонизацией и моджахедизацией Украины

Геннадий Друзенко
20 октября 2024, 06:16
24
Если радикальная перестройка Украины удастся, россия больше никогда не полезет на наши земли.
Выбор между полонизацией и моджахедизацией Украины
Мы сейчас находимся в точке бифуркации / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Когда мы трактуем нашу войну как начальную фазу Третьей мировой, для этого есть объективные основания. Потому что очевидно, что на поле боя столкнулись украинцы и россияне (с небольшими вкраплениями граждан других стран по обе стороны линии фронта), но за каждой из противоборствующих сторон стоит целая коалиция, которая сейчас "подносит снаряды". Без помощи Запада мы бы давно вели партизанскую войну. Но и россия без поддержки своих союзников из "оси зла" не осилила бы три года войны такой интенсивности. Поэтому нас атакуют не только советско-российским оружием, но и китайской электроникой, иранскими щахедами (а возможно уже и баллистикой), и северокорейскими снарядами и ракетами.

Однако в трактовке этого очевидного факта мы кардинально расходимся с Западом и делаем прямо противоположные выводы. Украинская власть и часть пассионариев, погруженных в войну, делает все, чтобы Запад стал не только подавать снаряды, но и стрелять, если не по россиянам, то хотя бы по их самолетам, беспилотникам и ракетам. То есть изо всех сил подталкивает Запад не просто поддерживать Украину, а вступить на стороне Украины в эту войну. Призыв немедленно пригласить Украину в НАТО прекрасно ложится в фарватер именно этой стратегии.

Фактически это стратегия Черчилля, который с начала Второй мировой понимал, что ключ к победе - вступление Америки в войну. И это разумная стратегия. Но чтобы США вступили в войну мало было всей красноречивости, опыта и мудрости британского премьера - нужен был Перл-Харбор и стратегическая ошибка Гитлера, который после нападения японцев на американскую военно-морскую базу объявил войну США... Эти две стратегические ошибки государств оси стали для них смертным приговором с отсрочкой.

видео дня

Увы, Путин - не Гитлер. И вряд ли объявит Америке войну или хотя бы потопит американский эсминец, как 31 октября 1941 года ВМС Третьего Рейха потопили USS "Рубен Джойс". А это значит, что втягивая союзников в нашу войну, мы действуем прямо вопреки их стратегической логике. Которая со времен Карибского кризиса руководствуется императивом: любой ценой избежать ядерного столкновения. Можно сдать коммунистам Кубу или Вьетнам. Можно предать Тайвань и признать коммунистический Китай. Но надо сделать все, чтобы избежать ядерной катастрофы. Так мыслят лидеры "свободного мира". Нравится нам это или нет. И откровения из бестселлера Боба Вудворда "Война" свидетельствуют, что американский истеблишмент до сих пор мыслит именно в этой парадигме.

В отличие от Гитлера, путинская Россия обладает первым в мире ядерным потенциалом, способным уничтожить нашу планету. И когда осенью 2022-го года россияне - после позорного разгрома на Харьковщине и отступления с правобережья Херсонщины - стали всерьез рассматривать нанесение по Украине тактического ядерного удара, американцы им пообещали, что полного разгрома на поле боя не случится. Как знаем, слово сдержали.

К сожалению, с потерей ядерного оружия, Украина потеряла ядерную логику, которой пользуются лидеры великих держав. Соответственно, если в наших интересах втянуть Запад в нашу войну, то в интересах Запада делать все возможное, чтобы российско-украинская война оставалась прокси-столкновением между демократиями и тираниями, между Западом и Востоком. Держать эскалацию под контролем и всячески избегать лобового столкновения с ядерной Россией.

Конечно не все государства Запада мыслят в этой парадигме. Но как минимум, так мыслят в Вашингтоне и Берлине. И этого достаточно, чтобы призывы Зеленского немедленно пригласить Украину в НАТО, сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной или позволить бить вглубь России западным оружием рассматривали сквозь призму ключевого для Запада вопроса: увеличат или уменьшат такие шаги вероятность ядерной эскалации. В выборе между опциями пожертвовать Украиной или рискнуть ядерной войной, ведущие страны Запада (опять же, к большому сожалению для Украины) почти наверняка выберут принести Украину в жертву.

С этой логикой не обязательно соглашаться. Но ее нужно понимать, даже если она противоречит моральному императиву, международному правопорядку и нашему представлению о справедливости. Поддерживать Украину - да. Не дать ей проиграть до тех пор, пока она готова сопротивляться, - да. Воевать за нее или открыто вступить в войну на ее стороне - нет. Именно из этого мы должны исходить, строя нашу стратегию на будущее.

Если это признать, то мы сейчас находимся в точке бифуркации. Или вести войну до смерти Путина или иного триггера, который запустит в России большую смуту, когда ей станет не до Украины. Так Хо Шимин выиграл свою войну против США, а моджахеды - против СССР. Цена вопроса - разрушенная страна, несколько миллионов гражданских жертв и сотни тысяч убитых комбатантов. Также забудьте о демократии, правах человека и готовьтесь к тотальной мобилизации, причем не только людей (независимо от пола), но также имущества, которое сейчас находится в частной собственности.

Я называю этот сценарий "моджахедизацией" Украины. Кто доживет до победы, будет искренне удивлен, насколько Украина, которая победит Россию, будет отличаться от Украины, за которую мы начинали воевать в 2014 или даже в 2022 году,. Однако над этой кровавой землей гордо будет развеваться желто-голубой флаг, на полях - выращивать тонны марихуаны, а транснациональные корпорации - за большие взятки и под защитой ЧВК - получат доступ к разработке полезных ископаемых "на триллионы долларов".

Вариант два - "полонизация" Украины. Мы откладываем вопрос восстановления территориальной целостности или совсем или до лучших времен (большой смуты, которая иногда случается на безграничных территориях России) и сосредотачиваемся на радикальной перестройке государства: конституционной реформе, модернизации экономики, внедрении настоящего правовластия, развитии ОПК, возрождении образования, реформировании здравоохранения, привлечении технологий и инвестиций, воспитании общественной солидарности и тому подобное. Путем несправедливого мира и болезненных компромиссов мы выиграем 3-5 лет для превращения Украины из "коррупционной клоаки Европы" в "европейский Израиль".

Друзенко

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Геннадий Друзенко
Реклама

Главное за день

Ещё
Влупил почти 8-балльный шторм: в Украине внезапно усилилась магнитная буря

Влупил почти 8-балльный шторм: в Украине внезапно усилилась магнитная буря

05:55Синоптик
Россия массированно атакует Украину: во многих городах гремят взрывы

Россия массированно атакует Украину: во многих городах гремят взрывы

23:42Украина
Россияне постоянно усиливаются: эксперт раскрыл, когда может закончиться наступление РФ

Россияне постоянно усиливаются: эксперт раскрыл, когда может закончиться наступление РФ

23:30Эксклюзивы
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на ноябрь 2024: Ракам - исполнение желания, Львам - выбор, Девам - стабильность

Гороскоп Таро на ноябрь 2024: Ракам - исполнение желания, Львам - выбор, Девам - стабильность

Только настоящий детектив найдет 3 отличия - надо справиться за 21 секунду: сложная загадка

Только настоящий детектив найдет 3 отличия - надо справиться за 21 секунду: сложная загадка

Гороскоп Таро на ноябрь 2024: Весам - кризис, Скорпионам - прогресс, Стрельцам - успех

Гороскоп Таро на ноябрь 2024: Весам - кризис, Скорпионам - прогресс, Стрельцам - успех

Чем заменить сливочное масло в выпечке: 5 самых лучших вариантов - вкус будет идеальным

Чем заменить сливочное масло в выпечке: 5 самых лучших вариантов - вкус будет идеальным

Гороскоп Таро на ноябрь 2024: Козерогам - перемены, Водолеям - ссора, Рыбам - расставание

Гороскоп Таро на ноябрь 2024: Козерогам - перемены, Водолеям - ссора, Рыбам - расставание

Последние новости

06:16

Выбор между полонизацией и моджахедизацией Украины

05:55

Влупил почти 8-балльный шторм: в Украине внезапно усилилась магнитная буря

05:55

Гороскоп на завтра 21 октября: Девам - шокирующая информация, Рыбам - волна успеха

05:10

"У нас мало сил": появился тревожный прогноз насчет нового наступления РФВидео

04:36

Этикет в транспорте: какие правила надо соблюдать и что делать неприличноВидео

Россию победить реально, Украина способна ввергнуть её в хаос – ЗагороднийРоссию победить реально, Украина способна ввергнуть её в хаос – Загородний
03:30

Почему говорить "ярмарка" - неправильно: какой ошибки нужно избегатьВидео

02:30

"Угроза для Харькова": оккупанты, вероятно, получили новое задание - Жмайло

19 октября, суббота
23:42

Россия массированно атакует Украину: во многих городах гремят взрывы

23:30

Россияне постоянно усиливаются: эксперт раскрыл, когда может закончиться наступление РФЭксклюзив

Реклама
23:23

Шесть стран немедленно усилят ПВО: Украина подписала важное соглашение с Германией

22:29

В Китае готовятся к войне: Си Цзиньпин выдал важное заявление для военных

21:58

Лед тронулся: США готовы пригласить Украину в НАТО - Le Monde

21:39

"Сергея Шойгу не существует": в Сети всплыло давнее видео экс-министра обороны РФ

20:59

"Я освобождал Киев, пока вся власть здрыснула": соцсети возмутило заявление ПорошенкоФото

20:22

Ворвутся серьезные проблемы: что категорически нельзя открывать 20 октября

19:30

Влупит 5-градусный мороз: Украину атакуют сильные заморозки

19:18

Новая попытка в обновленной обертке: о сути Плана победымнение

19:05

ВСУ удалось провести успешные контратаки на Харьковщине: генерал выдал важное заявление

19:02

Россия дважды ударила по центру Запорожья: повреждены здания, есть пострадавшиеФото

18:53

"Город будут стирать с лица земли": названо направление нового штурма РФВидео

Реклама
18:40

Вступление в НАТО без оккупированных территорий: Стефанишина поставила точку в вопросе

17:59

Украину накроют первые заморозки: синоптик заявила о скором потеплении

17:57

Угроза масштабной войны в Европе: у Зеленского раскрыли худший сценарийВидео

17:43

"Россияне понесут большие потери": Жмайло оценил, добьется ли РФ прорыва на Харьковщине

16:53

На счету – сотни оккупантов: на фронте погиб легендарный оператор дронов ВСУ

16:42

Для чего КНДР передает РФ свою армию: во Франции выдали тревожное заявление о войне

16:30

Россияне взорвали мост на юге Украины: в "Атеш" раскрыли, к чему готовится враг

15:58

Враг попробует "прижать" ВСУ к реке: эксперт об угрозе захвата РФ крупного города

15:43

Закуска на улет: фаршированный яйца за несколько минут - абсолютно новый рецептВидео

15:39

Сохранит тепло: "тайный" переключатель на дверях и окнах из металлопластикаВидео

15:39

Россияне могут пойти в обход Купянска: Жмайло дал важный прогноз нового наступление РФЭксклюзив

15:13

"Удачный пиар-ход": появились слухи, что новый роман Леси Никитюк фейковый

14:55

Во Франции поддержали План победы Зеленского и заговорили о переговорах с РФВидео

14:48

"Рекорд" за последние 7 лет: в Украине резко выросла цена популярный фрукт

14:42

Как есть пиццу по этикету - ножом и вилкой или рукамиВидео

14:42

ВСУ впервые сбили российскую ракету Х-69 с кассетной боевой частью

14:00

Что будет с Купянском и какие планы у РФ по Харькову: интервью с Дмитрием Жмайло

13:57

В Украине могут разместить ракеты Tomahawk: эксперт о важном пункте Плана победыВидео

13:49

Базилик будет расти круглый год: как получить целую плантацию всего за 10 гривенВидео

13:44

Оккупанты всю ночь атаковали Украину, запустили более 100 дронов и ракет: деталиФото

Реклама
13:34

Так делает большинство: почему не стоит держать руку на рычаге переключения передач

13:27

Лорак смачно оскандалилась фальшивым и слабым пениемВидео

13:24

"Дайте ему денег": россияне атаковали Максима Галкина - что произошло

12:51

Майор РФ взлетел на воздух: в Луганске взорвали авто вместе с военным-оккупантом

12:46

Ждать осталось не долго: известно, когда Украина получит первые Mirage 2000

12:33

"Я давно уже такая": бывшая жена Владимира Остапчука публично подколола его

12:20

"Готовы по Ирану влупить": Загородний оценил, чего ждать от президентства Трампа

12:03

Чем заменить сливочное масло в выпечке: 5 самых лучших вариантов - вкус будет идеальным

12:02

Участие войск КНДР в войне: в Конгрессе США заявили о "красной линии для НАТО"

11:44

Есть разрушения и много обломков: новые подробности удара дронов РФ по КиевуФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Украинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметыГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинке
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять