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Вятрович в качестве победителя Олимпиады

10 августа 2021, 19:30

Ведь если бы в Токио командировали за правильные слова, то там должна была оказаться вся фракция ЕС во главе с Владимиром Вятровичем.

магучих
Ярославу Магучих травят за фото с российской спортсменкой / Reuters

Фотографироваться с представителем ВС страны агрессора — это неправильно. Те, кто воюет на фронте — ни за что не стали бы.

А те, кто не воюет? Те, кого страна Украина отправила в Токио не за знание публичных тезисов "Европейской партии", а за то, что они умеют быстро бегать, высоко прыгать, точно попадать в корт?

Ведь если бы в Токио командировали за правильные слова, то там должна была оказаться вся фракция ЕС во главе с Владимиром Вятровичем. Эти бы точно ни с кем не сфотографировались. Потому что и близко к спортивному пьедесталу не оказались бы.

Про ЕС упоминаю потому, что наших "недостаточно патриотичных спортсменов" критикуют, в основном, адепты "сывочолого крыголама".

Понимаете, если бы в 2014 году Петр Порошенко объявил России войну, ввел бы военное положение, учредил бы Ставку Верховного командования, перевел бы промышленность страны на военные рельсы (продажа в армию бесполезных катеров и ломающихся маршруток втридорога со своих заводиков не в счет!), начал бы планомерное сворачивание торговли с РФ, тогда бы все граждане Украины, спортсмены, в том числе, твердо знали, что Россия — враг.

Читайте такжеОлимпийский провал Украины и позор в ТокиоА с гражданами вражеской страны можно встречаться не на соревнованиях, куда мы зачем-то ездим, а исключительно на фронте, глядя на них через прицел.

А раз вы, сетевые воины, согласны на гибридную войну, то получите и гибридный патриотизм. Ведь наши спортсмены хоть и в неправильном окружении, но с украинским флагом фотаются, а не в футболке "Россия", как сами знаете чей сын.

Олимпийские игры Олимпиада-2020 Владимир Вятрович Александр Кочетков Ярослава Магучих
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