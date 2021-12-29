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Потеря доверия и заинтересованности: каким был 2021 год для украинской дипломатии

Владимир Горбач

политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества

29 декабря 2021, 08:15

Если Украина потеряет поддержку США, это оставит нас один на один с требованиями России и лишит возможности просить любой дипломатической помощи.

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В 2022 году Украина не сделала прорывов на международной арене / УНИАН

В 2021 году двусторонние отношения США и Украины "штормило". Стоит отметить, что в этом году наконец состоялся визит Владимира Зеленского в США, во время которого он встретился с Джозефом Байденом. Казалось бы, это можно было считать определенным потеплением в отношениях, но с другой стороны, мы завершаем год без избранного руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, назначить которого Зеленский обещал лично Байдену.

В целом США в этом году начали больше заниматься Украиной с точки зрения ее безопасности, причем как дипломатически, так и через предоставление оружия и выделение средств на безопасность Украины. Но поскольку украинская сторона на выполняет свою часть обязательств, это может потянуть в ближайшее время новое охлаждение отношений и плохо сказаться на американской поддержке, которая сегодня является критически необходимой.

Также в 2021 году Зеленский посетил Великобританию. Этот визит был довольно успешным, Великобритания подтверждает военно-безопасностной помощи Украине (например, строительство кораблей). Но ни американский, ни британский лидеры не посетили Киев. Этого не сделал даже президент Франции Макрон, хотя его визит в Киев ранее планировался. И это - признак не слишком большой заинтересованности.

Удачными для Украины в 2021 году были отношения с Польшей. Здесь сыграла свою роль общая угроза миграционного кризиса, объединившая усилия Украины и Польши. Польша даже начала больше внимания уделять безопасности Украине и проявлять больше готовности. Кстати, именно в этом контексте произошли в конце года визиты в Украину президентов Польши и Литвы, которые позиционируют себя как ближайшие партнеры Украины на фоне российской угрозы.

Зато отношения с Венгрией в этом году не улучшились. Собственно, возможностей для этого в 2021 году было немного, особенно учитывая симпатии венгерского руководства к России. Из-за этого и Владимиру Зеленскому, и Дмитрию Кулебе было непросто изменить отношение Венгрии к Украине. И хотя такая задача перед внешнеполитическим ведомством стояла, ни визитов Зеленского в Будапешт, ни Орбана в Киев не состоялось и теперь до венгерских выборов в апреле 2022 года этого вряд ли стоит ждать. Соответственно, все это время венгерская сторона не будет ослаблять свою критическую риторику в адрес Украины в образовательном вопросе венгров Закарпатья.

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Наиболее продуктивными в этом году были отношения с Турцией - в частности, с ней, как с соседом по Черному морю, было много коопераций в военно-безопасностном плане, связанных с поставкой беспилотников, совместного производства корвета для Украины и тому подобное. То есть на экономическом поприще Турция серьезно настроена и объективно заинтересована в сотрудничестве с Украиной, о чем свидетельствует запланированный в феврале 2022 года визит Эрдогана в Киев. Поэтому по этому треку сотрудничество только наращивается - более того, уже сейчас речь идет о возможном подписании в следующем году двустороннего соглашения о ЗСТ с Турцией.

Читайте такжеПочему власть на самом деле грезит о "превращении" Украины в КитайТакже в этом году были попытки установить доверительные отношения с Китаем, но даже отправка коммунистической партии КНР комплиментов со стороны президентской партии ничем не помогло. Кроме того, Китай теперь вообще старается держаться подальше от Украины и ее проблематики. По крайней мере, это наблюдается в российско-украинском вопросе, где Китай стоит больше на российской стороне - это заметно по голосованиям в ООН. И, соответственно, в конце года Китай создал конкретный конфликт интересов между двумя странами. Вряд ли это в дальнейшем будет развиваться в русле ухудшения отношений, но это будет определенным тормозом для их развития на ближайшие годы - по крайней мере, до того момента, пока в Украине не сменится власть или политическая ситуация.

Ухудшились в этом году отношения Украины с Грузией - в частности, из-за авантюры с Саакашвили и незаконным пересечением им границ, из-за чего Украина как государство вынуждена фигурировать в этом скандале. Также из-за скандала, но уже с судьей Чаусом, Украина ухудшила отношения и с Молдовой. Однако под конец года эта история, наверное, немного забылась, ведь трио Грузии, Украины и Молдовы совместно выступили на саммите Восточного партнерства в Брюсселе, демонстрируя этим отсутствие глубоких противоречий.

Единственная страна, с кем у Украины в этом году сохранились ровные отношения - Румыния. И на самом деле это - хорошо, потому что это означает отсутствие глобальных проблем.

В то же время, украинская дипломатия в этом году не открыла для себя новых горизонтов. Единственная инновация - Крымская платформа, куда приезжали представители разных стран, но само по себе это нельзя назвать прорывом в двусторонних отношениях ни с одним из государств.

Если же в следующем году дипломатия будет двигаться в этом же направлении, то для Украины возникнут сразу несколько сложностей. В частности, если будет теряться доверие и поддержка Штатов, это скажется абсолютно на всех отношениях Украины, в том числе, с Россией, ведь это будет толкать Украину в сторону капитуляции перед российскими требованиями. И тогда мы останемся без помощи и попросить ее нам будет уже негде.

Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества, специально для Главреда

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Владимир Горбач новости Украины и мира
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