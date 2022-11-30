Вторжение с территории Беларуси всё же готовится?

Численность российской группировки войск в Беларуси практически не изменилась, считает Коваленко / Минобороны Беларуси

Беларусь - угрозы вторжения.

Сейчас опять много заговорили о том, что с территории Беларуси может произойти вторжение в Украину. Меня это несколько удивило, поскольку, при сохранении постоянной угрозы, самого формирования ударной группы не отмечается.

Напомню, что боеспособный потенциал армии Беларуси это 20 БТГр. Численность около 14 тыс. Не все подразделения имеют полную комплектацию, но в целом это условно боеспособная часть армии РБ.

Подразделения данных БТГр распределены по областям Беларуси, а у границ с Украиной находятся переменно от 4 до 6 БТГр, распределённые вдоль границы. Общая численность на сегодняшний день около 2000 л.с. и 100 ед. техники.

В основном беларуские подразделения развёрнуты в районе Ужово и Пинска, в Брестской области размещены подразделения 38 ОДШБр численностью до 2 ДШБ, в районе Иваново развёрнуты подразделения 5 ОБр СПП, в районе Лельчик и Брагина подразделения 103 ОВДБр, численностью до 2 ДБр.

Численность российской группировки войск в Беларуси практически не изменилась, за небольшим исключением. Об этом исключении немного позже.

На территории РБ находятся в настоящее время подразделения 2 МСД 1 ТА ЗВО численностью 9 тыс человек (13 БТГр).

Все они компактно размещены на полигонах: Обуз-Лесновский (10 БТГр), Лепельский (1 БТГр), Осиповичский (1БТГр) и Лосвидо (1 БТГр).

Но, скажу так, полноценно их нельзя определять как БТГР, потому как у них катастрофическая недокомплектация. Например, вместо штатных 143 танков вся эта толпа имеет на вооружении немногим больше 65 танков, а вместо 429 ББМ у них их чуть больше 70!

То есть, это абсолютно не боеспособные подразделения из-за полного отсутствия штатного количества техники, что наталкивает на мысль наличия техники в таком количестве исключительно для обучения.

А теперь, про небольшое исключение. Известно, что в Беларуси размещена в Брестской области группа из более чем сотни наёмников ЧВК "Вагнер". В группу входят не зэки на убой, а имеющие боевой опыт наёмники. Их задача, обучение и подготовка подразделений к ведению боевых действий в Украине.

То есть, вторжение с территории Беларуси всё же готовится? Не совсем так.

Например, известно, что 15МСП 2 МСД 1 ТА будет отправлена в перспективе в район Бахмута, где, кстати, ЧВК "Вагнер" был основной штурмовой единицей более полугода.

Таким образом, Беларусь в настоящее время представляет собой тренировочную площадку для чмобиков, которых затем бросят на наиболее проблематичные для РОВ участки.

Выводы.

Тот ресурс, который присутствует на территории РБ, да, он представляет угрозу, как и любой другой ресурс врага. Но в своём нынешнем составе это не способная к оккупации области и областного центра сила. Причём, очевидно, что российская составляющая проходит в РБ - именно обучение, для того, чтобы в ближайшей перспективе быть перемолотой в Украине, но на совершенно других плацдармах, а не Северном.

Выдохнули и продолжаем делать своё дело.

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