Второй фронт и прорыв на Киев: зачем Россия "качает" Приднестровье

Россия провела серию провокаций в Приднестровье / mvdpmr.org

Происходящее в Приднестровье для Украины не такая уж большая угроза. Точнее, эта угроза существовала всегда, но сейчас она активизировалась.

Скорее всего, это операция под чужим флагом - ее проводит ФСБ России с целью провоцирование Украины на открытие второго фронта для оттягивания сил и средств с других направлений. В частности, из донецкого.

Ведь Россия рассчитывает, что Украина снимет часть сил с восточного направления и перебросит их на юго-западный-до Приднестровья. Любое ослабление группировок украинских войск им на пользу, потому что россияне надеются, что это даст им преимущество на фронте и они смогут продвинуться в выполнении тех задач, которые поставлены перед ними их политическим руководством - как минимум, до 9 мая выйти на границы Донецкой и Луганской областей, а как максимум - взять Киев.

Так или иначе, волноваться первой должна начинать Молдова, потому что это ее территория. Хотя сегодня это обидно констатировать, но Майя Санду занимает пророссийскую позицию - она отказывается вводить санкции против России, не хочет отказываться от закупки российской нефти. Единственное, что она сделала полезного для Украины - позволила принять в Молдове беженцев из южных областей.

Но насколько я понимаю, у Молдовы сегодня нет ни намерений, ни сил для того, чтобы решать вопросы Приднестровья военным путем. А если общество внутри Молдовы не настроено защищать свою землю, то у России есть реальный шанс захватить Молдову легким путем - заехать из Приднестровья в Кишинев и поднять триколор.

Но, в отличие от Украины, население Молдовы уже несколько лет имеет доступ к стрелковому оружию, поэтому если население против российской оккупации и готово решить приднестровский вопрос, то Россия вряд ли пойдет на такой шаг. Хотя авантюра - это второе имя Российской Федерации.

Читайте такжеРоссия готовит ракетный удар по Приднестровью, рассылают СМС с предупреждением - украинская разведкаДаже если в Приднестровье введут военное положение (а именно к этому все идет), то неизвестно, каким образом Россия будет усиливать эту группировку. Ведь Украина вряд ли пропустит через воздушное пространство российские самолеты, как и Румыния, а другого пути не существует. Потому что идти наступлением на Одессу, как они это делали в первые недели войны, больше некем, ведь той группировки, которая делала это тогда, уже нет в живых - Украина его разгромила.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда