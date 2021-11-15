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Второе дыхание для Слуги народа: зачем назначили Шуляк вместо Корниенко

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

15 ноября 2021, 20:45

У Слуг наметился тренд на снижение рейтинга, но замена главы партии вряд ли что исправит - политический вес у Шуляк нулевой, потому что она не публичная фигура.

Елена Шуляк
Елена Шуляк стала главой Слуги народа вместо Александра Корниенко / Фейсбук Е.Шуляк

Депутата Елену Шуляк назначили главой партии Слуги народа вместо нынешнего заместителя главы парламента Александр Корниенко, который ранее сложил полномочия главы.

Технически совмещение должности вице-спикера Верховной Рады с партийной работой, мягко говоря, дело не простое - понятное дело, что работать на обе должности он вряд ли будет успевать. Да и статус вице-спикера гораздо интереснее, чем просто партийная работа.

Однако есть и другая сторона, которая связана с положением дел в самой партии. Ведь социология октября отнюдь не радужная - это уже оформляющийся негативный тренд падения рейтинга партии - ряд опросов показал, что рейтинг Слуги народа колеблется в пределах статистической погрешности с рейтингами тех же Батькивщины, ОПЗЖ, и ЕС.

То есть кризис поддержки партии налицо. И многие в уходе Корниенко могут заметить, что он стремится уйти до того момента, пока ситуация не приобретет откровенно аховый характер, то есть когда результаты соцопросы будут еще ниже.

В то же время, назначение Шуляк выглядит вполне закономерной попыткой вдохнуть в деятельность партии второе дыхание, прежде всего, выстраивая работу ее региональных организаций.

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Читайте такжеСлона едят по частям: почему рейтинг Слуги народа падаетПо большому счету, в большинстве политсил период между выборами - это политическая франшиза. То есть есть вывеска, но нет партии. И в этом случае попытка оживить ячейки на местах присутствует, тем более учитывая, что у Шуляк хорошие связи с региональными компаниями и застройщиками. То есть в ее назначении сыграло и то, что Шуляк имеет большее доверие Банковой и у нее есть хорошие "тылы" на местах в виде поддержки бизнес-групп в регионах. Собственно именно этим она и заработала себе превосходство на фоне других кандидатур на эту должность.

Тем не менее, вряд ли замена руководителя партии что-то исправит. Ведь политический вес у Шуляк нулевой, потому что она не публичная фигура. Вполне возможно, что ее назначением делается ставка на то, что она будет более плотно заниматься именно партийной работой.

Но это не отменяет другой проблемы, поскольку рейтинг поддержки СН намертво привязан к рейтингу президента. И если его личный рейтинг снижается, то также снижается и рейтинг "слуг".

Потому что именно двигало Корниенко - уход от надвигающихся проблем или стремление дать возможность тем, кто лучше справится с этой работой - остается только гадать. Но однозначно это не просто так происходит именно в момент, когда партия стоит на пороге крайне неприятных для нее решений - тот же кризис вокруг Разумкова, который может пошатнуть ряды монобольшинства. Вероятно, им было принято решение сосредоточиться на работе в Верховной Раде вместо того, чтобы в следующем году оказаться в ситуации боли и натиска, когда "слуг" будут испытывать на прочность кризисы и конфликты.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

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Верховная Рада Слуга народа Андрей Золотарев новости Украины Александр Корниенко Елена Шуляк
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