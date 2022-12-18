Вторая попытка россиян захватить Киев: чем все закончится

40 тысячам элитных головорезов не удалось захватить не то, чтобы Киев, они, напомню, даже Чернигов и Сумы не смогли оккупировать.

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Наступление на Киев 2.0

Сейчас много говорят именно об этом плане россиян – повторить. Повторить наступление на Киев и всё же захватить столицу Украины. Что же, мечтать не вредно, но всё же, для понимания возможностей врага следует провести небольшой анализ ситуации.

А для того, что бы его провести полноценно, всеобъемлюще и доходчиво, следует вернуться в 24 февраля 2022 года…

Именно в то роковое утро российские войска вторглись уже не в гибридном, а полномасштабном и явном виде на территорию Украины.

Непосредственно на северный плацдарм, Черниговскую, Сумскую и Киевскую области с территории Беларуси вторглось до 40 БТГр, общей численностью от 30 до 35 тысяч. С учётом резервов и тыловой части, оказывающей поддержку передовым подразделениям с территории РБ, эта численность превышала 40 тыс.

Что это были за подразделения?

Это были 6-й танковый полк, 239 ТП, 37-я отдельная мотострелковая бригада, 64 ОМСБр, 11-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 31-я ОДШБр, 234-й ДШП, 45-я отдельная бригада сил специальных операций, 14-я ОБрССО ГУ ГШ ВС РФ и прочие подразделения.

Что важно отметить, это всё были на тот момент элитные подразделения, считающиеся в российской армии лучшими из лучших, подготовленные, с боевым опытом, а так же наиболее современным в российской армии оснащением, техникой и полной комплектацией.

Собственно, удалось ли им взять Киев? Насколько помнит история, под Киевом им удалось только взять, а затем, к концу марта с колоссальными потерями, утратой боеспособности и даже полной утратой ряда подразделений бежать с северного плацдарма.

То есть, 40 тысячам элитных головорезов, с полной комплектацией и оснащением не удалось захватить не то, чтобы Киев, они, напомню, даже Чернигов и Сумы не смогли оккупировать.

Что же мы сейчас имеем по ситуации на территории Беларуси?

Беларуская армия представляет собой примерно 20 БТГр и тактических групп условно боеспособных, что численно составляет 14-15 тыс личного состава. Этот ресурс сложно сравнивать с тем, что вторгся в Украину 24 февраля, но на сегодняшний день по ряду показателей армия РБ даже превосходит по качеству подразделения российской армии в её нынешнем виде.

Нынешний потенциал РОВ на территории РБ.

Численность российского контингента оценивает до 12 тысяч. Это, весьма условно, 15 БТГр. Однако их не стоит считать таковыми, поскольку они кардинально не имеют штатной комплектации техникой. Например, вместо штатных 495 ББМ данное скопление имеет в свой составе всего около сотни ББМ.

Разумеется, их могут дотянуть, никто не спорит, но мы говорим о ситуации на сейчас.

Итак, российская компонента на территории РБ в 2,5 раза меньше той, что была использована 24 февраля, не имеет в своём составе штатного количества техники от слова совсем, но главное то, что это в основном частично мобилизованные. Не элитные, профессиональные подразделения, а бульонный набор для быстрого приготовления.

Таким образом, рассмотрев данную картину, можно сделать следующие выводы.

В нынешнем составе группировка на территории Беларуси непригодна к ведению наступательных операций на территории Украины, даже если считать её суммарный потенциал с армией РБ. Если проводить повторное вторжение, то с учётом нехватки ресурса по состоянию на 24 февраля, а это значит, что необходимо накопление подразделений общей численностью более 40 БТГр.

Иными словами, это концентрация минимум 60 БТГр и более. А после их концентрации создание ударной группировки, что так же занимает энный промежуток времени. Но главное – даже при накоплении такого потенциала, качественный показатель будет в разы ниже, чем тот применялся оккупантами в феврале-марте. Причём речь идёт не только о качестве человеческого ресурса, но и технического.

Таким образом, любой разговор и мечты оккупантов про наступление на Киев 2.0 - это больная фантазия командования РОВ, которая может для россиян завершиться ещё большей бойней, чем при первой попытке, но с куда более катастрофическими последствиями.

Бросок леммингов?

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