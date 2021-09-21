Вторая Холодная война и демарш в НАТО: чем "аукнется" Европе и Украине AUKUS

США, Австралия и Великобритания создали военно-политический союз для противодействия Китаю - AUKUS / ua.depositphotos.com

Австралия, Великобритания и США создали военно-политический союз для противодействия Китаю - AUKUS. Его, в принципе, можно назвать вторым НАТО, но он нацелен совсем на другой регион, на Азию и акваторию Тихого и Индийского океанов. То есть это параллельная структура, которая вряд ли будет пересекаться с НАТО, несмотря на то, что в ней состоят страны, которые также состоят и в Североатлантическом Альянсе.

Великобритания, Австралия и США - это страны англо-саксонского клуба, которые всегда были союзниками. И, естественно, они предпочтут друг друга, чем Францию. Кроме того, США этим союзом вводят Австралию в клуб ядерных стран. Им это выгодно, поскольку Австралия - это экономический монстр (если посмотреть на уровень ВВП). То есть заручившись ее поддержкой ось Вашингтон - Сидней гарантирует Соединенным Штатам успешное противостояние с Китаем.

Ввиду этого, США нарочно не идут на открытое нарушение договора о нераспространении ядерного оружия, который, к слову, уже и так не действует, но они дают Австралии субмарины с ядерными реакторами и дают крылатые ракеты, которые имеют в своем техническом составе головные части с ядерными боезарядами, при этом подчеркивая, что эти ракеты в обычном снаряжении. Но поменять "голову", имея штатный носитель - это дело нескольких часов и потому лишь вопрос времени, пока ядерные боеголовки окажутся в арсенале Вооруженных Сил Австралии. А если к этому союзу присоединятся Вьетнам, Индия и Южная Корея, то Китай фактически окажется в окружении.

Фактически Европа уже не является политическим игроком, это скорее карта, которую разыгрывают. Россия ломает Европу через колено почти каждый день ценами на газ, США держат Европу силами безопасности НАТО и не дают ей создать собственную армию. То есть она фактически поделена - России и США осталось лишь достигнуть паритета по разделу европейского рынка. А вот Китай, который сейчас может начать искать союзников в лице Пакистана, Афганистана, может спровоцировать серьезное экономическое противостояние, которое впоследствии может вылиться во вторую Холодную войну.

Примечательно, что в этой связи Россия не рассматривается ни одной из сторон как союзник или партнер. Путин это понимает и пытается разыграть "золотую карту" - мол, кто меня возьмет, у того и будет преимущество. Но это вряд ли произойдет, поскольку каждая из стран рассматривает РФ только как сырьевой придаток.

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Читайте такжеПочему Байден так "закусился" на КитайУкраина, к счастью, находится на другой части евразийского континента. То есть наша ключевая роль не в этом противостоянии, а в удержании Европейского Союза под контролем, причем как со стороны США, так и со стороны России. Россия борется за нас, поскольку понимает, что тот, кто будет контролировать Украину, будет контролировать практически всю Европу. То есть нашими руками пока сдерживают милитаристский угар России и событиями на Донбассе пугают Европу, чтобы та оставалась послушной. И пока мы больше походим на протекторат США, чем на федеральный округ РФ, к азиатскому противостоянию мы не будем иметь никакого отношения, потому что AUUKUS - это второй фронт. И США набирает себе союзников на той стороне Азии, так как воевать на два фронта сразу ей очень тяжело.

С учетом реакции Франции на создание союза, Эммануэль Макрон может устроить демарш в знак протеста. Однако это не окажет никакого влияния на НАТО. Францию в 1966 году уже выводил из военного союза Шарль де Голль, оставаясь только в политическом. Позже Николя Саркози вновь вернул Францию в военный союз, но ее возврат ни на что не повлиял, так как Франция не успела ввязаться ни в один серьезный военный конфликт, которые НАТО проводил в мире, не говоря уже о том, что на территории НАТО нет ни одного иностранного солдата и ни одной военной базы Потому и сейчас, независимо от статуса Франции в НАТО, глобально расстановка сил внутри Альянса не изменится.

Единственное, что сейчас может предпринять Франция - это попытаться развернуть силы безопасности (собственно то, с чего должен был начинаться ЕС во время его создания). Но с учетом той неповоротливой бюрократической машины, которая существует в Европе, эта идея утопическая и может на практике реализовываться годами. Собственно, европейской армии до сих пор нет, потому что как только заходит речь о ее создании, все начинает упираться в бюрократические процедуры - кто будет ее содержать, где будет находиться оперативный штаб, кто будет отвечать, какие войска включать в состав и т.д. Яркий тому пример - договор между Францией и Германией о создании боевого истребителя, который планируют поставить на вооружение в 2070 (!) году.

Франция, безусловно, попытается сделать ряд политических заявлений, но дальше какие-либо действия вряд ли последуют. Ведь Франция сейчас переживает глубокий экономический кризис и потеря контракта на 56 млрд долларов на поставку подлодок в Австралию для нее - удар ниже пояса. Потому французский демарш в принципе может стать большим пшиком, ведь как только вопрос зайдет в экономическую плоскость, на этом они сами себя закопают.

Олег Жданов, полковник запаса, военный эксперт, специально для Главреда