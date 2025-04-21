Вся правда относительно "прекращения огня"

Путин поддался давлению именно сейчас, потому что ему кровь из носу надо красиво пройти 9 мая.

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Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, kremlin.ru

1. Происходит примерно то, что я предположил неделю назад: США надавили на Путина, чтобы обозначить деэскалацию.

Реплики Трампа и Рубио, которые западные СМИ хором начали выкручивать в сторону Украины, были публичным отголоском непубличного разъяснения, что Кремль подошёл к красной черте. Публично - чтоб не осталось никаких сомнений в серьёзности намерений Вашингтона. Верный признак: когда глобальное большевистское СМИ трижды ссылается на анонимные источники с явной целью задать интерпретацию ("это был сигнал Украине") неоднозначного события – воспринимать нужно с точностью до наоборот.

Пока Трампу необходимо поддерживать иллюзию нормальных отношений с Путиным, всё будут публично сваливать на Украину. Но раз даже на брифингах в овальном кабинете журналисты спрашивают "товарищ Трамп, а не обманывает ли вас Россия?", для всех уже всё очевидно, просто не настало время публично зафиксировать.

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Можно как угодно относиться к Трампу, но он временный президент сверхдержавы, за ним глобальная монструозная машина. Ситуация, когда рулевой этой машины что-то заявил и неспособен (не не хочет, не петляет, а именно неспособен) обеспечить свои слова – это плохо не только для Трампа, а для всей машины. Трамп потеряет лицо, а машину начнут подозревать в дисфункции, что – согласно учебнику – резко и на порядки увеличит число попыток испытать эту машину на прочность.

Поэтому во всех случаях, когда у новой администрации что-то не получается, они категорически избегают фиксации вот этого момента неспособности и выруливают в сторону "решил – передумал", "творю, что хочу, потому что могу". Ввёл тарифы – не упоролся, а "отложил, передумал". И т.д.

Временная деэскалация не означает, что теперь Белый дом резко станет хорошим для нас или не захочет выскочить из войны как можно скорее. Но важен факт: машина реагирует на подозрения в дисфункции, это подсказка.

2. Путин поддался давлению именно сейчас, потому что ему кровь из носу надо красиво пройти 9 мая. Если празднование будет на фоне эскалации, развала дипломатического трека, то условный Фицо не сможет поехать в Москву. Ибо это будет демарш против Трампа.

Поэтому высока вероятность, что до 9 мая сохранится режим какого-то неустойчивого снижения интенсивности боевых действий (особенно – в Харьковской области). Чтоб был повод говорить: да, есть "нарушения", но общее число боестолкновений снизилось, что является доказательством многомудрости Трампа и человеколюбия Путина.

3. Ещё одной предпосылкой к временной паузе, является ситуация на земле. Путин явно считает (или его в этом убеждают), что не исчерпаны возможности силового давления. Однако в марте-апреле было несколько инцидентов, когда крупные механизированные штурмы россиян украинские войска разнесли в хлам ещё на подступах к позициям.

Т.е., раз за разом доказано: в нынешней ситуации российская армия может наступать только пешком. У неё пока хватает людей это делать, но черепашьи темпы с огромными потерями выглядят всё хуже. А вкупе с массовыми убийствами детей российскими ракетами – ещё хуже.

Поэтому возможную паузу росармия постарается максимально использовать для концентрации имеющихся ресурсов, чтобы попытаться или сымитировать готовность достичь какого-то явного результата на поле боя. Боровая, Лиман, Константиновка.

4. Сегодняшний день связан с надеждой. Я искренне надеюсь, что даже такая ситуативная игра в деэскалацию увеличит шансы для правильной дипломатии. Сейчас очень важно, что произойдёт в России.

Пока Путин не может активно давить и пару недель вынужден допускать готовность к подморозке, это форточка возможностей для тех групп в РФ, которые выступают за то, чтобы отползать из Украины. Один из маркеров – число сигналов "смотрите как хорошо, когда перемирие". Если такие сигналы прорвутся и зацепятся на федеральных каналах, вероятность дальнейшего снижения боевой активности увеличится.

5. Для нас ничего не меняется. Пока Кремль считает, что есть шанс изменить что-то силой, силу будут готовы применить.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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