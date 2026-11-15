Безумие стало легитимной темой: Невзлин о новом ультиматуме Путина Европе

Предприниматель указывает, что Москва теперь требует от Британии убрать ядерный зонтик над Европой, а от НАТО - исключить из альянса Финляндию.

https://opinions.glavred.info/bezumie-stalo-legitimnoy-temoy-nevzlin-o-novom-ultimatume-putina-evrope-10812359.html Ссылка скопирована

Невзлин об ультиматуме Путина Европе / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Российско-израильский предприниматель Леонид Невзлин считает, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер привезли из Москвы лишь очередной список путинских ультиматумов, которые на этот раз касаются всей Европы. Автор объясняет, чем новые требования Кремля отличаются от "ультиматума Лаврова" 2021 года - от британского ядерного зонтика до исключения Финляндии из НАТО - и почему главная проблема заключается в позиции администрации США. Публикуем его размышления.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер съездили в Москву и получили то, о чём сами просили, - очередной список путинских ультиматумов, которые на этот раз касаются всей Европы. В принципе, для этого не обязательно было специально ехать. Достаточно было еще раз перечитать безумный "ультиматум Лаврова" конца 2021 года.

Но всё же есть интересные нюансы. Теперь требования РФ не сводятся лишь к памятному "собирайте чемоданы". Например, Москва хочет, чтобы Великобритания перестала распространять свой ядерный зонтик на европейских союзников. Согласно российскому документу, Путин готов "рассмотреть возможность прекращения огня в Украине" только после того, как НАТО выведет свои войска из Восточной Европы и стран Балтии, исключит из альянса Финляндию и обязуется не направлять войска в Украину.

видео дня

Российский ультиматум также предусматривает прекращение "поставки Украине любых видов западного вооружения, военной техники и продукции военного назначения" и блокирование вступления страны в НАТО. Кроме того, после войны РФ намерена сохранить за собой оккупированные украинские территории. В обмен Москва может согласиться на вступление Украины в ЕС при условии, что страна не будет участвовать в общей оборонной политике Евросоюза.

Путинский режим ведет себя как обычная террористическая организация, которой, по сути, он и является. Украинцы оказались заложниками у маньяка, который требует отдать ему на съедение половину континента. Проблема даже не в самих этих требованиях - всё это было понятно и раньше. Проблема в том, что благодаря подходу администрации США всё это безумие превратилось в легитимную тему для обсуждения.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред