Американцы просят, а не настаивают: Фесенко о переговорах с Кремлем

Политолог объясняет, почему тон россиян стал ультимативнее, зачем Кремлю переговоры только с США и как Киеву ответить на идею перемирия в Константиновке.

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Фесенко о переговорах с Кремлем / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/kremlin.ru, wikimedia.org/News UTR

Политолог Владимир Фесенко считает, что встречи в Абу-Даби и Москве - это не мирные переговоры, а официальные эпизоды "дипломатической гибридной войны". Автор объясняет, почему позиция Кремля стала жестче и ультимативнее, чем опасна уступчивость Уиткоффа и Кушнера, как ответить на "гуманитарную" инициативу Путина по Константиновке и почему Украине все равно не стоит выходить из переговоров. Публикуем его размышления.

Важные детали о переговорах В переговорах, которые прошли в Абу-Даби, а затем в Москве, я бы обращал внимание не на общие выводы, которые делать еще рано, а на некоторые детали, которые, на мой взгляд, являются важными и характеризуют атмосферу и состояние переговоров, а также околопереговорный политический контекст, который не менее значим. видео дня

Но начну с некоторых общих замечаний.

То, что происходило в Абу-Даби и в Москве, я бы не называл мирными переговорами. О мире, и хотя бы о перемирии, к сожалению, вообще не идет речь. Возможно, пока. Я бы назвал это весомыми и официальными эпизодами "дипломатической гибридной войны".

Во-вторых, советую не делать больших выводов из отдельных официальных заявлений отдельных участников переговоров. Оценивать нужно в комплексе заявления с разных сторон. И важно не выдавать желаемое за действительное. А то некоторые комментаторы начали уже думать о завершении войны и будущих выборах, исходя из фразы Давида Арахамии о том, что "у нас есть хороший импульс для того, чтобы найти решение до наступления нового года". Эта фраза, на самом деле, довольно абстрактна, и "решения" могут быть о разном, не обязательно о завершении боевых действий. Но многие начали воспринимать эту фразу именно как возможность завершения войны.

Раз уж вспомнил об Арахамии, то обращу внимание на другие его высказывания: "Я участвую в этом процессе с 2022-го и могу справедливо сказать, что это был один из самых тяжелых раундов. … россияне пришли с очень-очень жесткими директивами, и было очень трудно смягчить дискуссию".

И если посмотреть на заявления формального руководителя российской делегации В. Мединского и то, что прозвучало в Москве от помощника Путина Юрия Ушакова и самого президента РФ, то очевидно, что Кремль пытается диктовать свои требования и свои условия дальнейших переговоров. Ничего нового в этом нет, но тональность российских переговорщиков стала более жесткой, ультимативной и наглой.

Это не добавляет оптимизма (которого и так почти не было) относительно дальнейших перспектив переговоров. Две главные причины такой наглой и ультимативной позиции россиян: 1) превосходство россиян в воздушной войне над Украиной, их надежды разрушить украинскую энергетику и основу украинской экономики зимой; 2) регулярные уступки американцев в сторону россиян.

Чем дальше, тем более очевидно: Уиткофф и Кушнер согласились вести переговорный процесс по российским предложениям. Им кажется, что это лучший путь к завершению войны, а на самом деле это лишь добавляет россиянам наглости и стимулирует продолжать войну.

Сейчас уже очевидно, что главная тема переговоров в Абу-Даби - новая архитектура европейской безопасности - появилась именно с подачи Кремля. Не менее досадно то, что американцы согласились обсуждать эту тему без участия европейцев. А если вспомнить, как издевался над европейцами Мединский, то вот и главный результат такой уступчивости американцев. А дальше в Кремле Уиткофф и Кушнер смиренно просили Путина допустить европейцев к переговорам. Путин снисходительно намекнул, что подумает над их просьбой.

Очень грустно смотреть, как американцы просят, а не настаивают. Ну и последствия очевидны.

Издание Axios сообщило, что Соединенные Штаты предложили России подготовить новый проект соглашения о будущей архитектуре безопасности в Европе. То есть не посредник предлагает компромиссный сценарий архитектуры безопасности Европы, а это предлагается сделать стране, которая является главной угрозой для безопасности Европы. Даже читать об этом противно.

Кремль уже начинает определять и предмет этих переговоров. После переговоров в Кремле 12 ноября 2026 года помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что ключевым элементом новой европейской безопасности должно стать возвращение военной инфраструктуры НАТО к состоянию на момент подписания Основополагающего акта Россия - НАТО в мае 1997 года. Очевидно, что восточноевропейские страны НАТО не согласятся на выполнение российского ультиматума, как не согласились США и НАТО на такой же российский ультиматум в 2021 году, но готовность американцев отдавать россиянам инициативу в таких важных вопросах очень настораживает.

Что касается участия европейцев в переговорах, американцы это поддерживают, но, как я уже отмечал, просят об этом, а не настаивают. Тогда настаивать должны европейцы. А то Кремль может согласиться на то, что предлагает Джаред Кушнер, - что основной переговорной площадкой по европейской архитектуре безопасности должен стать восстановленный Совет НАТО - Россия.

Что касается другой идеи Кушнера - о том, что Европу должен представлять кто-то один, - то в этом, вроде бы, есть смысл. Но это касается переговоров на высшем уровне, которых сейчас нет и неизвестно, когда они будут. При этом нынешняя техническая переговорная делегация европейцев является представительной и высокопрофессиональной. По своему статусному уровню она ничем не уступает украинской и российской делегациям, и она представляет всех ключевых европейских субъектов - ЕС, НАТО, Великобританию, Германию, Францию и Италию. И я согласен с позицией президента Франции Э. Макрона, что сначала Россия должна признать необходимость участия Европы в переговорах, а потом уже европейцы будут определяться со своими представителями. И состав их технической делегации фактически уже определен, он был практически одинаковым на переговорах в Осло, Брюсселе и Абу-Даби.

Что касается позиции Кремля в этом вопросе, то россияне откровенно демонстрируют, что для них важны лишь переговоры с американцами, а не с украинцами и европейцами. Ничего страшного в этом нет. Американцы уже поняли, что невозможно договориться о завершении российско-украинской войны без учета позиций Украины и Европы. В конце концов это признают и в Кремле. Это лишь вопрос времени.

Из заявлений Ушакова также обращу внимание на то, что он сказал об обсуждении с американцами "поведения" Зеленского. Ушаков заявил, что во время встречи в Кремле участники обсудили публичную риторику украинского президента и его "дружеские приветы, в кавычках", которые он в последнее время адресовал Дональду Трампу. Очевидно, что Кремль хочет в очередной раз рассорить Трампа и Зеленского. Это является частью переговорной стратегии России в отношениях с США, и почти наверняка этим лично занимается сам Путин.

На провоцирование противоречий между США и Украиной направлена и псевдомирная инициатива Путина относительно гуманитарной акции в Константиновке по аналогии с миссией в Алешках. Очевидно, что россиян мало волнует гуманитарная ситуация в Константиновке, они стремятся путем локального перемирия в этом городе улучшить свои военные позиции. Но одновременно они понимают, что и для нас очевидна такая логика, поэтому рассчитывают, что мы отклоним это предложение. Исходя из этого, нам стоит действовать гибко и не отвергать это предложение в целом, а выдвигать контринициативы: расширение зоны перемирия на всю Донецкую область или на несколько населенных пунктов, где нам это особенно выгодно; возможно, демилитаризация Константиновки на время гуманитарной акции; международный контроль за разминированием и передвижением военных сил на время этого перемирия и т. д.

Судя по заявлениям Уиткоффа и Кушнера, переговоры продолжатся, возможно, даже и с участием европейцев. Но это будет продолжение тактического противостояния в формате гибридной переговорной войны на фоне эскалации войны горячей, особенно в воздухе. Многие говорят: а зачем тогда вообще соглашаться на эти переговоры? Однако если мы откажемся от этих переговоров, то это как раз то, на что Кремль и рассчитывает, - на то, чтобы вести переговоры об Украине лишь с американцами и без Украины. Устроит Путина и отсутствие переговоров о завершении российско-украинской войны. Тогда он будет договариваться с американцами лишь о совместном бизнесе и о совместных политических проектах.

Поэтому мы должны продолжать эти переговоры. Сейчас они имеют скорее тактическое значение. Но одновременно это создание переговорного фундамента на перспективу, когда в Кремле созреют до понимания необходимости завершать эту войну. А для этого нужно продолжать и даже усиливать военное, санкционное и политическое давление на Россию.

О персоне: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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