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Отставка Бортникова напоминает Путину о смерти: Денисенко о троевластии в ФСБ

Вадим Денисенко
16 ноября 2026, 08:10
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Политолог объясняет, как дело Трабера помешало Королеву возглавить ФСБ и почему усиление спецслужбы постепенно разрушает вертикаль технократов.
Путин и Бортников
Путин и Бортников / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Политолог Вадим Денисенко считает, что Путин оставил 75-летнего Александра Бортникова во главе ФСБ, потому что боится любых напоминаний о собственном возрасте. Автор объясняет, как история с арестом и увольнением Ильи Трабера помешала первому заместителю Сергею Королёву возглавить спецслужбу, зачем Кремлю "тройная власть" в ФСБ и почему усиление силовиков постепенно размывает вертикаль технократов. Публикуем его размышления.

Новости из России. Почему Путин так и не решился сменить главу ФСБ

15 ноября руководителю ФСБ Бортникову исполняется 75 лет. И его замена на, предположительно, первого заместителя Королёва обсуждалась почти год. Но Путин оставил больного старика Бортникова ещё на год. Точнее, пока кто-то из них не умрёт.

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1. Уволить Бортникова в понимании Путина - это показать всем, какой он старый. И хотя в России многие писали, что Бортников неоднократно просился на пенсию, Путин не решился это сделать. Отставка Бортникова напоминает ему о его же неизбежной смерти. А гонка на катафалках - его самый большой страх. Между прочим, именно поэтому так долго не позволяли говорить о скорой смерти Жириновского, который, даже умерев, продолжал "работать" из больницы. Сейчас та же история с лидером "Справедливой России" Мироновым, которого никто не видел несколько месяцев, а он "активно работает" над законопроектами. Но это психиатрия. Есть и более логичные инструменты.

2. Чтобы понять сегодняшние процессы, нам нужно вернуться на пару месяцев назад, когда сначала посадили, а затем выпустили из СИЗО бандита-миллиардера, знакомого Путина Илью Трабера. Тогда операцией по задержанию лично руководил первый заместитель председателя ФСБ Сергей Королев. После освобождения Трабера со своей должности и даже из ФСБ уволили руководителя Службы экономической безопасности ФСБ Сергея Алпатова, правую руку Королева. Сейчас с большой долей вероятности можно реконструировать события следующим образом:

- Алпатов донес Королёву о каком-то виде измены со стороны Трабера. Королёв передал эти документы Путину, который дал добро на арест.

- Затем в игру вступил помощник и бывший охранник Путина Дюмин, который предоставил Путину данные о том, что Королев и Алпатов ошиблись. На основании этих документов Путин принял решение об освобождении и реабилитации Трабера. Более того, его активы, которые уже почти перешли в руки Ковальчуков, были возвращены Траберу.

- Эта история, похоже, дала повод Путину не назначать Королёва руководителем ФСБ, Дюмин добился того, чтобы Королёв не укрепил свои позиции (похоже, там есть какие-то трения), а Ковальчуки затаили обиду на Дюмина. Между прочим, одна из последних новостей, которую публикует российское издание "ВЧК-ОГПУ", - это то, как Ковальчуки не позволили Дюмину поставить своего человека во главе "Росмайна" и сохранили своего руководителя Вадима Яковенко.

3. Таким образом, в ФСБ сохраняется тройная власть, когда существуют три вертикали: вертикали Бортникова, Королёва и Ткачёва (руководитель военной контрразведки, человек Сечина). По мнению Путина, именно это тройное правление позволяет ему жить спокойно, поскольку в ФСБ не может созреть переворот.

4. В то же время в течение последнего года мы наблюдаем чрезвычайно серьёзное усиление ФСБ. И де-факто Путин, сам того не замечая, начинает разрушать вертикаль технократов, пик могущества которой пришелся на 2022–2023 годы, когда именно они не дали рухнуть российской экономике под санкциями. Когда в 2024 году Путин резко ограничил круг неприкосновенных, он тем самым сделал технократов беззащитными перед ФСБ. Точнее, неприкосновенными осталась пара десятков человек из его окружения, но эти люди уже не могут защитить своих людей. И именно поэтому ФСБ так близко подошла к Кириенко и Мишустину, хотя и не может их задеть. Вся эта история размывает вертикаль технократов, которая держится исключительно на желании Путина не менять никого из своего окружения. Это, конечно же, не крах системы - это медленная, но неуклонная её эрозия.

5. Я понимаю, что в комментариях сейчас появятся люди, которые начнут говорить, что в России ничего не меняется и зачем это писать. И это те самые люди, которые в 2022 году писали, что вот будет 200 тысяч убитых россиян и война остановится.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, руководитель аналитического центра "Деловая Столица", народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 году окончил Киевский университет имени Т. Шевченко по специальности "Украинский язык и литература", в 1998 году - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича), соучредитель "Эспрессо ТВ", соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут", - пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020–2023).

С сентября 2023 года по настоящее время - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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