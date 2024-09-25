Вся правда о потерях россиян в Курской области

На днях появилась информация на российских пабликах, что потери РОВ превышают 10 тысяч тел.

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Атака на Курскую область/ Коллаж: Главред, фото: Flickr, Picryl

Потери РОВ в Курской области.

6 сентября президент Украины Владимир Зеленский, во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", впервые озвучил потери РОВ в Курской области со дня начала там операции украинских военных. Российские войска потеряли - 6 тыс чел. Правда, без уточнения пропорции убитых, раненных, пленных.

На днях появилась информация на российских пабликах, что потери РОВ превышают 10 тысяч тел. В частности:

видео дня

"200" – 1 031 тело;

"300" - 8 395 тел;

Пропавших без вести – 302 тела;

Пленных – 289 тел.

Насчёт достоверности цифр ничего хорошего сказать не могу, они явно занижены. В первую очередь показатель пленных занижен значительно, крайне значительно. Но, важно другое.

Российские площадки, пускай и публикуют очевидно заниженные, но данные, касающиеся потерь РОВ в КО. Просто так, эти цифры не сливались бы в российском сегменте, не присутствуй там определённых настроений, выражающих недовольство как самой контрнаступательной операцией в КО, так и в целом того, что "идёт по плану".

Отдельно хочу отметить, что сейчас курская группировка составляет от 37 до 40 тыс тел. С учётом вышеизложенных потерь, можно констатировать, что за полтора месяца командование РОВ задействовало в Курской операции до 50 тыс тел, но какого-либо эффекта так и не было получено.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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