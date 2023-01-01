ВСУ уничтожили базу ЧВК 'Вагнер' на Луганщине: что известно

Под огневое поражение противника попали Площанка, Макеевка, Невское и Дубрава на Луганщине и Червонопоповка, Терны и Торское Донецкой области.

Украинские военнослужащие во время тренировок / 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

За минувшие сутки на Луганском направлении оккупационные войска РФ пытались улучшить свои тактические позиции в районах населенных пунктов Стельмаховка, Площанка и Белогоровка.

В свою очередь украинская артиллерия нанесла огневое поражение по местам накопления личного состава и техники. В частности, был нанесен удар по базе российских захватчиков в оккупированном городе Первомайск Луганской области. По информации местных источников, помещение здания городской центральной больницы было превращено оккупантами в казармы для личного состава.

Координаты мест расквартирования личного состава оккупантов были предоставлены ВСУ и представителям разведсообществ аналитическим отделом общественной инициативы "Права Справа". Накануне во время эфира на ведущих украинских телеканалах была обнародована информация аналитического отдела ГИ "Права справа" относительно места расположения базы оккупантов в оккупированном г. Первомайск.

Нанесение огневого поражения по местам расквартирования личного состава подтверждено представителями оккупационной администрации. Указывается, что ВСУ был нанесен ракетный удар снарядами от реактивной системы залпового огня HIMARS. После нанесения ракетного удара казармы посетил владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Кроме того, по информации российских СМИ, Пригожин в новогоднюю ночь посетил морг, где хранятся тела погибших в Украине оккупантов. "Здесь лежат бойцы ЧВК "Вагнер". Они погибли на фронте", - сказал Пригожин. Примечательно, что на момент его присутствия в морг привезли очередную партию уничтоженных ВСУ оккупантов.

Стоит заметить, что враг намеренно размещает личный состав, военную инфраструктуру и технику в местах массового скопления гражданского населения, используя их как живой щит, тем самым исключая открытия ответного огня со стороны ВСУ.

Напомню, в апреле месяце Пригожин "засветил" базу ЧВК "Вагнер" в оккупированном Первомайске, опубликовав соответствующее фото в сети "Вконтакте". Стоит отметить, что вблизи места съемки Пригожина находилась логистическая база ЧВК "Вагнер". Координаты базы были переданы аналитическим отделом ГИ "Права Справа" представителям разведсообществ. ВСУ был нанесен точечный удар по местам концентрации тяжелой бронетехники и личного состава ЧВК "Вагнер".

В результате нанесения огневого удара по местам накопления живой силы противника, было уничтожено несколько единиц техники ЧВК "Вагнер" и до 50 человек личного состава. Оккупационные власти вынуждены были признать факт уничтожения автотранспорта и личного состава захватчиков.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу! Мы – под надежной защитой наших военных. Сохраняем спокойствие и верим в ВСУ!

И главное - верим в нашу победу!

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда.