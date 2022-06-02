ВСУ достанут оккупантов на Змеином: что дадут Украине поставки HIMARS

Украинская армия получит от США РСЗО HIMARS / Википедия, pixabay

Байден официально подтвердил, что ВСУ получат РСЗО HIMARS. Американцы долгое время не развивали реактивную артиллерию, больше полагаясь на ствольную. И пользоваться артиллерией американцы еще со времен Второй мировой умели прекрасно.

Мало кто знает, что в американской армии уже тогда комвзвода мог вызвать поддержку артиллерии дивизии. Серьезно за разработку РСЗО американцы взялись в 80-е годы, рассматривая их как средство борьбы с артиллерией, скоплениями техники, колоннами снабжения.

В итоге появилась система MLRS развитием которой является HIMARS, который получат ВСУ. MLRS очень хорошо показала себя во время войны в Персидском заливе.

Главный козырь РСЗО HIMARS - высокая мобильность, дальность и точность. Безусловно, это не чудо-оружие, но это серьезное вооружение, влияющее на ход войны. Ведь до недавнего времени Украина получала оружие, больше подходящее для партизанской войны.

О чем это говорит? О том, что нам давали три дня – и Кремль в своих планах, и партнеры в своих прогнозах. Учитывая потенциал РФ и жесткое намерение Путина окончательно решить украинский вопрос, Украину почти списали со счета, как государство.

Как видим, все кардинально изменилось. Поворотным моментом стало совещание на базе Рамштайн 26 апреля, участие в котором приняли представители 40 стран.

Читайте такжеКак Россия хочет отговорить Европу от поставок оружия УкраинеСтраны "большой семерки" подтвердили, что будут помогать Украине оружием, пока это будет нужно. Не обошлось, правда, и без ложки дегтя, в поставки боекомплекта HIMARS не будут входить наиболее дальнобойные ракеты. Впрочем, и без них это дает куда большие оперативные возможности для ВСУ. Так как расстояние от берега до острова Змеиный 37 км.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор"