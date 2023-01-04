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Вступление в ЕС и НАТО в 2023 году авансом: повторит ли Украина путь Болгарии и Румынии

Владимир Горбач

политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества

4 января 2023, 08:01
В случае с Украиной, которая доказала свое право на евроинтеграцию, может быть много сюрпризов и решений, которых ЕС еще не принимал в своей истории.
Владимир Горбач, НАТО
Вопрос о вступлении Украины в НАТО могут поставить на саммите в Вильнюсе в 2023 году - Владимир Горбач / Коллаж УНИАН

Из-за войны в Украине в 2022 году сближение Украины с НАТО фактически произошло - сейчас мы близки, как никогда. Все, чего нам не хватает – политического решения Альянса относительно членства в нем Украины. В 2023 году состоится саммит НАТО в Вильнюсе, где неизбежно этот вопрос зададут не только Украина, но и страна-хозяйка саммита, Литва. Ответ на этот вопрос напрямую будет зависеть от ситуации на фронтах - если к лету нам удастся одержать победу над Российской Федерацией, то есть прекратятся активные боевые действия и угрозы их возобновления в ближайшее время не будет просматриваться, то тогда Альянс может принять политическое решение о начале процедуры вступления Украины в НАТО. Если же этого не произойдет и активные бои будут продолжаться, то, скорее всего, большинство стран-членов воздержатся от такого решения и его перенесут на следующий саммит в 2024 году.

Как бы там ни было, но я убежден, что с НАТО все может быть быстрее, потому что мы на поле боя фактически доказали, что не просто боеспособны, но и совместимы с Альянсом. У нас уже есть самые разные образцы оружия стран НАТО, и таких, как у нас, вероятно, не имеет сейчас ни одна из стран-членов Альянса. То, что касается демократии и правового государства, то эти критерии к нам тоже будут выдвигаться, но я не вижу каких-то существенных препятствий, потому что мы можем эти реформы провести если не молниеносно, то по крайней мере очень быстро, в течение года-двух.

А вот процесс вступления в Европейский Союз может длиться достаточно долго, даже при условии повышенной готовности Украины к этому. Прежде всего потому, что членство предусматривает и определенный объем финансирований Украины со стороны ЕС, закладываемых в бюджет Евросоюза, который заключается раз в семь лет. Поэтому если не сделать этого в следующем году, то тогда нового шанса на вступление Украине придется ждать еще семь лет.

Но такое развитие событий возможно при условии движения проторенным путем. В случае с Украиной может быть много сюрпризов и решений, которых ЕС еще не принимал в своей истории. К таким шагам могут прибегнуть, если это закрепит мир и сделает невозможным повторение войны в Украине. Потому что в свое время Болгарию и Румынию приняли в ЕС авансом - они были не готовы, но для того, чтобы балканские войны не расползались еще и на эти страны, таким образом их решили стабилизировать. Да и до сих пор мы видим, что в меньшей степени Румыния, а в большей – Болгария пока находятся на ролях бедного родственника, потому что к ним предъявляют много претензий как относительно коррупции, так и относительно многого другого.

То есть политическое решение по Украине в отношении ЕС могут принять и раньше, но чтобы технологически стать полноправным членом ЕС, самой Украине может потребоваться от пяти лет и более. Конечно, Украина будет настаивать на том, чтобы это произошло быстрее - мол, мы готовы, а все остальное потом догоним. И гипотетически нам могут пойти навстречу.

Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества, специально для Главреда

Евросоюз вступление в НАТО Владимир Горбач
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