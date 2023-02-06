Вступление в ЕС 'через два года': почему завышенные ожидания лишь вредят

Любой серьезный специалист понимает, что это невозможно даже с точки зрения обычных политико-бюрократических процедур ЕС.

Авансом нас принимать в Евросоюз не будут / УНИАН

Традиционная украинская проблема – завышенные ожидания. Накануне саммита Украина-ЕС это вновь проявилось. У некоторых были несколько завышенные ожидания, а на самом деле нормальное естественное (особенно в условиях войны) желание получить позитивные новости. Но, к сожалению, были и проявления абсолютно нереальных и неадекватных заявлений относительно перспектив европейской интеграции Украины. Один из главных чиновников страны даже заявил об "очень амбициозном плане присоединиться к Европейскому союзу в течение следующих двух лет".

Любой серьезный специалист понимает, что это невозможно даже с точки зрения обычных политико-бюрократических процедур ЕС. Беда таких заявлений в том, что они, с одной стороны, формируют неадекватные ожидания наших граждан по скорости интеграции в ЕС. Следствием таких нереалистичных ожиданий может стать разочарование в наших европейских партнерах и в самой европейской интеграции. Во-вторых, это дискредитирует некоторых наших руководителей в глазах европейских партнеров и будет порождать дополнительные встречные действия в отношении Украины, чтобы вернуть наши ожидания относительно европейской интеграции на реальную почву.

И поэтому я в очередной раз повторяю свой призыв к различным государственным и публичным лицам – не называйте конкретных дат вступления в ЕС и НАТО, освобождение Крыма, завершение войны, и т. п), лучше сосредоточьтесь на конкретной содержательной работе для достижения соответствующих целей. Относительно вступления в ЕС я лишь отмечу, что авансом нас принимать в Евросоюз не будут. Авансом нам дали статус кандидата в члены ЕС. И это было следствием восхищения в ЕС героизмом украинского народа, который дал достойный отпор российской агрессии. Это был очень важный политический жест поддержки Украины и демонстрации того, что ЕС на стороне Украины. Но чтобы стать членом Евросоюза мы должны выполнить огромный объем работы. И главная предпосылка следующего рывка на пути европейской интеграции – это наша победа в войне против России. Пока будет продолжаться война, новых прорывов на этом пути не будет. А дальше наши партнеры будут смотреть, насколько эффективно мы можем не только воевать, но и отстраивать свою страну, насколько разумно и честно будем использовать средства, которые будут предоставлять нам на процессы послевоенного восстановления и реконструкции Украины. Параллельно надо будет сделать реформы во всех сферах общественной жизни. И это работа не на один-два года.

Положительное значение саммита Украина-ЕС, который состоялся в Киеве 3 февраля 2023 г., заключается в том, что он был сосредоточен не на политических декларациях (хотя они тоже были), а на конкретных дальнейших шагах по пути европейской интеграции, а также на конкретных вопросах поддержки Украины и противодействия российской агрессии уже в ближайшее время. Об этом свидетельствует обстоятельный итоговый документ, принятый по результатам работы саммита.

В итоговом документе саммита Украина-ЕС подтверждена политическая позиция Евросоюза относительно перспектив членства Украины в ЕС. В этом контексте также является очень важной резолюция Европарламента, которая была принята 2 февраля 2023 г. Более 80 % депутатов Европарламента поддержали резолюцию, в который сформулирован призыв начать работу над началом переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. При этом европарламентарии призвали Украину "как можно быстрее провести существенные реформы, чтобы страна пришла в соответствие с критериями членства в ЕС". По мнению депутатов, вступление в Европейский Союз - это "процесс, основанный на достижениях и предусматривает соблюдение соответствующих процедур и выполнение связанных с ЕС реформ и критериев". И это прямой сигнал к нам – ускорение процесса европейской интеграции решающим образом будет определяться успехом европейских реформ в Украине. И к этому сигналу стоит прислушаться.

Источник