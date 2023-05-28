Вступление 'разделенной' Украины в НАТО: у россиян началась истерика

Германия смогла вступить в НАТО только после смерти Сталина, поскольку он не хотел ничего гарантировать и соблюдать обещания.

https://opinions.glavred.info/vstuplenie-razdelennoy-ukrainy-v-nato-u-rossiyan-nachalas-isterika-10473373.html Ссылка скопирована

Россияне продвигают тезис о вступлении Украины в НАТО после "разделения" / Фото УНИАН

Россия мобилизует всех кротов и консервы (в их рядах оказался даже любимец нашей "реформаторской" тусовки Фукуяма. Ну, то, что Кисинджер работает на Китай и Россию давно известно), которые пытаются впарить нам очередную туфту. Начинают говорить, что вступление Украины в НАТО возможно по примеру Германии, которая была разделена по результатам Второй мировой войны.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний-политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Почему это ложь?

видео дня

1. Да, ФРГ стала членом НАТО в 1955 году, но эти лжецы забывают упомянуть, что на ее территории был размещен огромный американский контингент, который и гарантировал безопасность страны. Там даже есть ядерное оружие.

2. Если проблем нет, то почему Грузия до сих пор не в НАТО?

3. Украина не была агрессором, как Германия, а является жертвой агрессии. По сути, это проталкивание второго Мюнхена и поощрение агрессора как в Европе, так и в Азии.

4. Германия смогла вступить в НАТО только после смерти Сталина, поскольку он не хотел ничего гарантировать и придерживаться обещаний, что границы будут нерушимы. Кстати, Корейская война тоже закончилась после смерти Сталина.

5. Все это делается, чтобы остановить поставки оружия и остановить украинское контрнаступление. После чего все резко забудут об обещаниях "взять в НАТО".

Короче, в России истерика.

Источник