Россия мобилизует всех кротов и консервы (в их рядах оказался даже любимец нашей "реформаторской" тусовки Фукуяма. Ну, то, что Кисинджер работает на Китай и Россию давно известно), которые пытаются впарить нам очередную туфту. Начинают говорить, что вступление Украины в НАТО возможно по примеру Германии, которая была разделена по результатам Второй мировой войны.
Кто такой Тарас Загородний
Тарас Загородний-политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.
Почему это ложь?
1. Да, ФРГ стала членом НАТО в 1955 году, но эти лжецы забывают упомянуть, что на ее территории был размещен огромный американский контингент, который и гарантировал безопасность страны. Там даже есть ядерное оружие.
2. Если проблем нет, то почему Грузия до сих пор не в НАТО?
3. Украина не была агрессором, как Германия, а является жертвой агрессии. По сути, это проталкивание второго Мюнхена и поощрение агрессора как в Европе, так и в Азии.
4. Германия смогла вступить в НАТО только после смерти Сталина, поскольку он не хотел ничего гарантировать и придерживаться обещаний, что границы будут нерушимы. Кстати, Корейская война тоже закончилась после смерти Сталина.
5. Все это делается, чтобы остановить поставки оружия и остановить украинское контрнаступление. После чего все резко забудут об обещаниях "взять в НАТО".
Короче, в России истерика.