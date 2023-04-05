УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Вступление Финляндии в НАТО: есть ли повод для ликования?

Алексей Кущ

эксперт аналитического центра “Об’єднана Україна”

5 апреля 2023, 06:00
Я восхищаюсь финнами, их умению ждать, играть в долгую, восхищаюсь их долгосрочной стратегии.
Финляндия, НАТО
Финляндия вступила в НАТО / коллаж ua.depositphotos.com

Честно говоря не понимаю нашего ликования по поводу вступления Финляндии в НАТО.

Сразу отмечу, что для Финляндии такой кульбит - несомненный успех, для России - стратегический провал, а для нас - очень важная опция ослабления российского давления.

Но речь о другом. Финляндия - наш антипод с точки зрения достижения своих целей.

видео дня

Как говорят в народе, "нам так не жить".

Финляндия - яркий пример рациональной, долгосрочной политикии, пример национального успеха.

Украина - пример тактической иррациональности, череда тяжелейших потерь, выдаваемых за победу, аффективная геополитика.

Во время первой советско-финской войны 1939-1940 годов финны оказали Красной армии ожесточенное сопротивление и в моральном плане чувствовали себя победителями, но по факту отказались от части территорий: Карельского перешейка и Западной Карелии с городом Выборгом (граница от Ленинграда была отодвинута с 18 до 150 км); части Лапландии (Старая Салла); острова Гогланд.

Во период второй советско-финской войны 1941-1944 годов финны как союзники Германии захватили часть территорий СССР и также быстро их потеряли через несколько лет после начала войны.

Когда советские войска перешли к успешному контрнаступлению, финны стали говорить о "чуде на Ихантале", когда русские танки остановились на последнем рубеже финской обороны, удерживаемом единственной оставшейся дивизией.

На самом деле уже тогда в Москве могли раздавить "финских фашистов", как финнов именовали в Москве, но их героическое сопротивление, а также мировой пасьянс сподвигли Сталина принять иное решение: СССР и Финляндия перешли к долгосрочным "особым" партнерским отношениям, которые базировались на нейтралитете последней.

Главным фактором стабильности здесь является обязательство, согласно которому Москва и Хельсинки "обязуются не предоставлять свою территорию для вооруженной агрессии против другой стороны и не оказывать агрессору военной поддержки".

Кроме того, финны признали наличие стратегических интересов СССР в Балтийском регионе.

Взамен Финляндия получила очень выгодный формат экономических взаимоотношений, когда Союз обеспечивал поставки сырья, а в ответ покупал финские товары с высоким уровнем добавочной стоимости (например, древесина взамен на бумагу).

В системе торговых расчетов действовала модель клиринга, когда объемы экспорта/импорта совпадали между собой.

Если обобщить, то финская модель предполагает сложную стратегию, когда за агрессором признается право на защиту стратегических интересов, а взамен "жертва" получает целый набор экономических бонусов и тактических преференций.

В этом варианте нейтральный статус конвертируется в экономические преференции, а взаимодействие с агрессором переходит в "особый" формат.

Кстати, Финляндия после Второй мировой отказалась от Плана Маршалла.

На постсоветском пространстве к финскому сценарию прибегала Молдова.

Стратегия Финляндии - геополитическая мимикрия до поры до времени, максимальное усиление национальной обороноспособности, использование всех доступных ресурсов для роста и ожидание своего часа, когда откроется стратегическое окно возможностей для очередного геополитического прыжка.

На развале СССР и ослаблении РФ в 90-е - вступление Финляндии в ЕС.

На фоне войны РФ в Украине и военного ослабления России - вступление в НАТО.

Я восхищаюсь финнами, их умению ждать, играть в долгую, восхищаюсь их долгосрочной стратегии, как они максимизируют окружающий профит и геополитические возможности.

Но их пример явно не для нас.

Наша иррациональность и аффектация всего и вся, психическая реактивность на грани безумия, формируют вязкую субстанцию, которая постоянно тянет нас в бездну....

К сожалению, наш пример максимально диссонирует на фоне кристальной чистоты и прозрачности финской рациональности и стабильности.

Источник

НАТО Финляндия Алексей Кущ
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:52

Украина получит от США системы ПВО С-UAS для защиты от "шахедов": что о них известно

06:00

Вступление Финляндии в НАТО: есть ли повод для ликования?мнение

04:20

"Российская" невестка Ющенко похвасталась стройными ножками в мини на роскошном отдыхе

03:50

Как приготовить сало по-венгерски: удивительная хитрость, о которой даже не догадываются

03:23

"У нее глаза лопнут от напряжения": 47-летняя Волочкова переоценила свои возможностиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

02:50

Пол стакана самого дешевого порошка творит чудеса с унитазом: безумный фокус от опытных хозяекВидео

02:15

Лукашенко помогает Путину в попытке сорвать контрнаступление ВСУ: эксперт объяснил коварный план диктаторовВидео

01:33

Война может длиться годами: эксперт объяснил, к чему может привести поддержка Китая России

00:51

Зачем 5 апреля убирали до кристальной чистоты дом: приметы и что нельзя делатьВидео

Реклама
00:10

"Их бросают в мясорубку": в Белом доме заявили о сокрушительных потерях ЧВК Вагнера в БахмутеВидео

04 апреля, вторник
23:49

"Украинцы вернут Закарпатье и права": в Венгрии истерят из-за подготовки Украины к вступлению в НАТОВидео

23:18

Как выглядеть дорого без особых затрат: 7 хитрых трюков, которые делают образ шикарным

23:08

"Украина будет в НАТО после войны": Столтенберг рассказал о перспективах членства Украины в АльянсеВидео

23:06

Восхитительная Сальма Хайек показала удивительную растяжку

23:04

Арест отменен: Трамп покинул зал суда и отправился домойВидео

22:45

Свекровь полностью разорвала связь с невесткой из-за "скандального" имени новорожденной внучки

22:18

3 вещи нужно выбросить из дома в самый важный день апреля: приметы на 6 апреляВидео

22:15

Что обязательно должно быть в женской сумочке: 10 необходимых предметов

21:49

Все раскрыла одна маленькая деталь: принц Гарри случайно выдал настоящее отношение его семьи к МарклВидео

21:45

В Германии внезапно заявили, что им очень стыдно перед УкраинойВидео

Реклама
21:28

Сергей Стерненко. Симоньян боится гражданской войныВидеоблоги

21:24

Ликвидация пропагандиста Татарского: в РФ отправили за решетку "подозреваемую" девушкуВидео

21:10

"Не могу поверить": Трамп жестко отреагировал на свой арест в СШАВидео

21:00

"Варвары! У этих людей нет жизни": Жерар Пике публично поглумился над Шакирой и ее фанатамиВидео

20:36

Трамп прибыл в суд Нью-Йорка: его арестовалиВидео

20:25

Дом звезды сериала "Анатомия Грей" сгорел дотла - домашние животные не выжили

20:05

Что важно знать о мобилизации: в Минобороны сделали заявление на фоне фейков РФВидео

19:53

Они растопят любое сердце: 3 самые добрые знаки зодиака

19:43

Избиение военного в Хмельницком: священник УПЦ МП по-тихому смылся с УкраиныВидео

19:33

"Татарского убил Путин": ГУР - о ликвидации российского пропагандистаВидео

19:20

Свидетельство серьезной болезни Путинамнение

19:01

Новые ракеты и Javelin: США передают Украине мощнейшую военную помощьВидео

18:36

"Потеряем больше, чем теряем сейчас": Украина окажется в опасности в случае заморозки войны - КуликВидео

18:33

Подоляк удивил подробностями относительно истинной причины убийства ТатарскогоВидео

18:18

Литошко: продовольственный фронт Украины в безопасности - "Зерновой коридор" выполняется

17:52

Ксения Мишина рассказала об отношениях сына с отцом, которого он впервые увидел во время войныВидео

17:50

Цены взлетят минимум на 10 грн за литр: стоимость бензина в Украине будет зашкаливатьВидео

17:30

Найдите лишнюю букву за 10 секунд: справятся лишь люди с высоким уровнем IQВидео

17:14

Опытные дачники никогда не выбрасывают пластиковые бутылки: как их применить с пользой

17:12

Просто неузнаваем: Тарас Цымбалюк показал себя 15 лет назад

Реклама
16:52

"От меня подметок даже не осталось": Макаревич спел от имени российского оккупантаВидео

16:25

Что нельзя хранить под кроватью: 5 предметов, о которых вы не догадывались

16:14

Снегопады будут лупить: синоптики предупредили о мощном циклоне в УкраинеВидео

16:12

Маша Ефросинина показала трогательное видео, как ее сын вернулся домой

16:01

"Никуда не сваливаю, как некоторые": Галустян признался в любви России

15:59

Переговоры Зеленского с Си Цзиньпином: эксперт раскрыл вероятный сценарий встречиВидео

15:52

"Не предал себя": стало известно, куда делся и почему молчит Валерий ЛеонтьевВидео

15:52

Домашние яйца или магазинные: развеиваем мифы и выбираем лучшееВидео

15:47

Чихнул и стал инвалидом: мужчину парализовало после того, как он просто высморкался

15:40

Как правильно стирать нижнее белье: золотые правила, которые должен знать каждый

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять