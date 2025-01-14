Встреча Путина и Трампа: при чем здесь Швейцария?

Швейцария заявила о готовности принять встречу Путина и Трампа для обсуждения российско-украинской войны.
Об этом сообщила швейцарская газета Le Temps со ссылкой на представителя МИД страны Николя Бидо. При этом в публикации отмечается, что власти Швейцарии не намерены проявлять инициативу и займутся организацией встречи, только если их попросят.
По его словам, после саммита мира в Бюргенштоке, который состоялся в июне 2024 года, Украина, Россия и США регулярно спрашивали швейцарскую сторону "о готовности поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира".
В четверг 10 января Трамп, который должен вступить в должность 20 января, заявил, что подготовка его встречи с Путиным уже идет. "Мы должны покончить с этой войной", - добавил избранный президент США.
Швейцарцы еще и заработают на сервисных услугах по организации переговоров, которые ничего не дадут :)
Кто такой Юрий Богданов
Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.
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