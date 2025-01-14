Встреча Путина и Трампа: при чем здесь Швейцария?

Трамп, который должен вступить в должность 20 января, заявил, что подготовка его встречи с Путиным уже идет.

https://opinions.glavred.info/vstrecha-putina-i-trampa-pri-chem-zdes-shveycariya-10630070.html Ссылка скопирована

Переговоры Трампа и Путина / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Швейцария заявила о готовности принять встречу Путина и Трампа для обсуждения российско-украинской войны.

Об этом сообщила швейцарская газета Le Temps со ссылкой на представителя МИД страны Николя Бидо. При этом в публикации отмечается, что власти Швейцарии не намерены проявлять инициативу и займутся организацией встречи, только если их попросят.

По его словам, после саммита мира в Бюргенштоке, который состоялся в июне 2024 года, Украина, Россия и США регулярно спрашивали швейцарскую сторону "о готовности поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира".

видео дня

В четверг 10 января Трамп, который должен вступить в должность 20 января, заявил, что подготовка его встречи с Путиным уже идет. "Мы должны покончить с этой войной", - добавил избранный президент США.

Швейцарцы еще и заработают на сервисных услугах по организации переговоров, которые ничего не дадут :)

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред