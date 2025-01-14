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Почему тревога по всей Украине может начать звучать 24/7

Александр Коваленко
14 января 2025, 19:10
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Для нас это очередное подтверждение того, что удары по аэродромам, где размещаются Су-34, должны так же находиться в приоритете.
Почему тревога по всей Украине может начать звучать 24/7
РФ регулярно пускает балистику по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

Су-34 запускает "Кинжалы"… жаба гадюку полюбила раньше времени.

Вчера появилась информация о том, что фронтовой бомбардировщик и немного истребитель Су-34 совершил первые успешные пуски аэробаллистической ракеты, с некоторыми свойствами гиперзвуковой, Х-47М2 "Кинжал".

Новость для нас, мягко говоря, не позитивная, поскольку на сегодняшний день пуск Х-47М2 "Кинжал" могут осуществлять преимущественно МиГ-31К, а так же, согласно так же размывчатым заявлениям Ту-22М3 и Ту-160. Появление в этом строю фронтовой, тактической авиации, которой в десятки раз больше чем МиГ-31К, позволяло бы РОВ не только значительно снизить затраты на пуски и участить их, но и создать большое количество ложных целей, посредством взлёта Су-34, потенциального носителя "Кинжала".

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От себя замечу, что за последнее время мы уже имели возможность видеть то, как для применения на Су-34 были интегрированы КАБ ОФАБ-3000, которые до того применялись на Ту-22М3. Поэтому, попытки интегрировать Х-47М2 "Кинжал" в авиацию, не предназначавшуюся для пусков подобных средств поражения, абсолютно не исключаются. Тем более что для РОВ сейчас важным направлением развития является адаптация дорогих и объёмных средств поражения, на более дешёвые носители.

А теперь, к сути заметки.

Сообщение о том, что Су-34 стали применять Х-47М2 "Кинжал" опубликовало пропагандистское издание "Красная звезда", которое хорошо известно публикациями разного рода фейков и манипуляций, связанных с российской армией, ВПК и, так называемой "СВО". Но, в вышеописанном случае КЗ, сутки спустя, опубликовало опровержение своей статьи. Мол, была допущена грубая ошибка, никаких успешных испытаний проведено не было и это всё выдумки.

Правда, есть один небольшой нюанс…

Ту же самую информацию сообщало издание ТАСС, которое, как известно, так же является ретранслятором режимных фейков и манипуляций, но в вопросах ВПК всё же получает определённые подтверждения, а не тащат их из сети и ноу-нейм пабликов.

В общем, жаба с гадюкой не согласовали публикации и начали опровергать то, что сболтнули раньше времени, а не то, чего не происходило от слова совсем.

И вот тут возникает вопрос, а было ли испытание?

Абсолютно не исключаю, что было. Для командования РОВ, как я отметил выше, является важным удешевить пуски Х-47М2 "Кинжал" и адаптировать их на более дешёвые платформы, нежели уникальные и не производящиеся МиГ-31К, дорогущий Ту-22М3 и ещё более дорогущий Ту-160.

Не исключено, что эти эксперименты продолжаются, но пока не имеют определённого результата, но о именно их начале сообщила КЗ, а затем, поняв насколько забежала наперёд, выдала опровержение.

Для нас это очередное подтверждение того, что удары по аэродромам, где размещаются Су-34, должны так же находиться в приоритете. Сегодня они основные носители КАБ, завтра, они вполне могут стать носителями более опасного средства поражения.

Просто представьте себе, когда в небо поднимается МиГ-31К, которых у РОВ всего эскадрилья (11 перехватчиков), часть из которых не боеспособные, а когда, в наличие 80 боеспособных фронтовых бомбардировщиков. В нашем случае, если они, достигнут результата в интеграции Х-47М2 "Кинжал" в Су-34, тревога по всей Украине может начать звучать 24/7.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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Александр Коваленко ракетный удар ракета Кинжал
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