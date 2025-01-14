Как Украина усиливает свои переговорные позиции перед инаугурацией Трампа

Состоялась едва ли не самая массовая атака беспилотников по вражеским военным объектам, энергетическим объектам и предприятиям, которые работают на российский ВПК.

https://opinions.glavred.info/kak-ukraina-usilivaet-svoi-peregovornye-pozicii-pered-inauguraciey-trampa-10630565.html Ссылка скопирована

Атака дронов в РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Пока во всем мире ждут инаугурации Трампа и возможного начала мирных переговоров, СБУ совместно с Силами обороны этой ночью изрядно поработали над усилением переговорной позиции Украины.

Состоялась едва ли не самая массовая атака беспилотников по вражеским военным объектам, энергетическим объектам и предприятиям, которые работают на российский ВПК. Россияне заявляют о более 200 дронов, которые сегодня отработали в небе агрессора.

География поражает:

видео дня

- Алексинский химический комбинат (тульская обл.). После работы дронов зафиксирован крупный пожар.

- Склады боеприпасов (ФАБ, КАБ, крылатых ракет) на аэродроме "Энгельс" (саратовская обл.). Дроны достигли целей.

- Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Зафиксирован масштабный пожар.

- Брянский химический завод. Зафиксированы прямые попадания ракет по объекту и крупный пожар с последующими детонациями.

В связи с этим у меня появилась идея - ввести в украинских школах изучение географии России, но исключительно через анализ удачных спецопераций СБУ.

"Так, дети, достали контурные карты, ищем саратов. Нашли? Рисуем знак "хлопок". Теперь ищем энгельс. Є? Рисуем три "хлопка", потому что что-то не очень им там везет в последнее время".

Одним словом, большая Россия, но нет на ней такой точки куда бы не достали дроны от СБУ.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред