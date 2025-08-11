Укр
Читать на украинском
Встреча на Аляске: территории и санкции и начало предвыборных срачей в Украине

Вадим Денисенко
11 августа 2025, 06:22
Аляска достаточно странный выбор для Путина.
Дональд Трамп / Фото: ua.depositphotos.com/

С одной стороны - это унижение (место, которое Россия продала за бесценок, а причиной продажи стали долги и аферы представителей царской фамилии). С другой - у Путина, похоже не было выбора: Трамп не хочет ни с кем делить лавры победителя.

Главный принцип США

Прежде чем начать писать о текущей ситуации, мы должны понимать, что главный принцип американской дипломатии сводится к следующей формуле: "решение вопроса не является целью дипломатии. Главная цель - достижение баланса больших систем". И даже Трамп с его несистемностью будет придерживаться этого принципа.

Границы и угрозы

На данный момент, похоже, предложения Трампа предполагают то, что линия разграничения является новой границей. В связи с этим имеем два вопроса, которые пока не имеют ответа. Первый: согласятся ли россияне на это. Второе - отсутствие гарантий, которое выглядит сейчас, как свершившийся факт, который никто не будет обсуждать, как минимум, сейчас. Украина уже заявила, что границы прописаны в Конституции. Россия также не будет менять конституцию. Иными словами, даже если состоятся результативные переговоры, никто никаких гарантий давать не будет.

Санкции

Формат снятия санкций ключевой вопрос переговоров. Россия, похоже продвигает идею Дмитриева о создании совместных торговых домов, которые под американским флагом будут продавать российские подсанкционные товары в ЕС и в других недружественных странах. Предложение США пока не понятно. Но, снятие санкций является базовым триггером для ЕС. Собственно позиция ЕС очень проста: продолжение войны является более приемлемым чем снятие санкций. Но ЕС вынуждена пока идти в фарватере США. Как выйти из этого треугольника пока неясно. Но я хочу подчеркнуть: не территории, а именно санкции являются "золотым ключиком" к результативным переговорам.

Армия, язык, вера

Россияне 100% выставят вопрос языка и церкви и в случае положительного решения предыдущих двух вопросов нас будут нагибать принять соответствующие изменения в законы.

Кроме того, мы 100% получим гарантию, что не вступим в НАТО в понятной перспективе. Базовая красная линия для нас - это сохранение ВПК и поставки оружия. Как по мне, это главный вопрос для нас. И здесь нужно добиваться гарантий.

Логика выборов

Мы давно уже живем в логике выборов, которая только усиливается. Если переговоры Трамп-Путин будут результативными, мы получим страшный срач внутри страны. Со всеми вытекающими последствиями. Хотя, зачем ждать переговоров, за следующую неделю мы увидим массу информационных атак всех против всех.

Что будет, если переговоры провалятся?

Трамп продолжит вводить вторичные санкции.

Игра Китая

Китай точно не заинтересован в этих договоренностях. Пекину важно, чтобы Россия пошла на мир не в переговорах с США, а под давлением Китая. Тем не менее, сейчас, повлиять на позицию Путина Китай вряд ли может.

Также стоит обратить внимание на то, что Путин прекрасно осознает: сейчас у него точка бифуркации. Или он согласится на предложения Трампа или сделает весомый шаг к политическому вассалитету от Китая. Как по мне это единственная причина по которой Путин, теоретически, может пойти на предложения Трампа.

Но, как всегда, в таких случаях, все может сорваться в любой момент. До 15.08 еще очень далеко.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т.Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Еспресо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не врут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 и до сих пор - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

12:50

В яичницу-болтунью добавляют один ингредиент: секрет идеального блюдаВидео

12:42

Как убрать царапины на полу из дерева: простой, но рабочий способ

12:37

Любовный гороскоп на неделю с 11 по 17 августа

